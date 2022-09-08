Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp này từ 8/9 tới 11/9 làm đâu trúng đó, tiền bạc đổ về, vinh hiển trăm bề, tài lộc không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 15:55

3 con giáp được Trời ưu ái này từ nay 8/9 đến cuối tuần 11/9 kiểu gì cũng sẽ gặp may mắn, cát tường, thịnh vượng đường tài chính.

Tuổi Tỵ

Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp này từ 8/9 tới 11/9 làm đâu trúng đó, tiền bạc đổ về, vinh hiển trăm bề, tài lộc không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm 8/9 tới 11/9 bản thân rất bộc lộ, có nhiều chủ đề chung với người yêu, dễ có buổi hẹn hò vui vẻ với đối tượng, có thể cùng nhau ăn tối, đối tượng sẽ chăm sóc bạn nhiều hơn.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, trong công việc sẽ có một số cơ hội tốt cho việc kiểm tra đánh giá, xin việc, được quý nhân chỉ bảo nhưng bạn cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Công việc làm ăn với bạn bè hôm nay phát triển tốt, có lợi vì được quý nhân chăm sóc, nhưng không nên tự ý, nếu không sẽ khó thu hoạch nhiều.

Tuổi Thân

Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp này từ 8/9 tới 11/9 làm đâu trúng đó, tiền bạc đổ về, vinh hiển trăm bề, tài lộc không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

8/9 tới 11/9, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Tuổi Ngọ

Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp này từ 8/9 tới 11/9 làm đâu trúng đó, tiền bạc đổ về, vinh hiển trăm bề, tài lộc không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ là người hào phóng, nghiêm túc, năng động và dũng cảm. Trong công việc và sự nghiệp, họ có chí tiến thủ rất cao, khi đặt ra mục tiêu nào rồi sẽ dốc sức theo đuổi đến cùng.

8/9 tới 11/9, vận may sẽ đến với người tuổi Ngọ. Nhờ có sao lành chiếu mệnh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ lên như diều gặp gió, tài vận vượng phát, vạn sự như ý. Mặt khác, đây cũng là thời kỳ mở đầu cho con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ, nên cần phải tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Nếu chăm chỉ và nỗ lực, trong năm nay sẽ được thăng quan tiến chức, thu nhập cũng tăng mà gia đình hòa hợp, yên ấm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm chiệm.

3 con giáp Trời sinh đã làm đại gia, lấy chồng cưới vợ sẽ là "bảo bối", vận mệnh sung túc an nhàn, tiền vàng cũng chẳng cần lo nghĩ

3 con giáp Trời sinh đã làm đại gia, lấy chồng cưới vợ sẽ là "bảo bối", vận mệnh sung túc an nhàn, tiền vàng cũng chẳng cần lo nghĩ

3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, Trời sinh đã hưởng phước lành, cuộc sống an nhan hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng