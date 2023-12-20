Trong 3 ngày cuối tuần này (22/12 - 24/12), 3 con giáp tiền tài thông thuận, mở rộng cửa đón hỷ sự, liên tục mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 14:25

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều lộc lá, tài chính rực rỡ trong 3 ngày cuối tuần.

Tuổi Tý

Trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Tý đón vận may từ trên trời rơi xuống. Con giáp này thoát khỏi hung tinh, đón quý nhân nếu nắm bắt được cơ hội này cuộc sống bắt đầu lên đỉnh cao mới. Tạm biệt những ngày tháng tài chính không mấy lạc quan, người tuổi Tý sẽ liên tục gặp may mắn về tiền bạc.

Điều thú vị là nguồn tiền chính của tuổi Tý sẽ đến từ công việc kinh doanh bên ngoài. Quý nhân hỗ trợ khiến công việc đầu tư của con giáp liên tục thu về lợi lộc, đầu tư 1 lại lãi gấp 5 gấp 10. Một khi đã thu hút tài lộc, ngay cả đầu tư tài chính mạo hiểm, con giáp này cũng tính toán để đạt được lợi nhuận cao.

Trong 3 ngày cuối tuần này (22/12 - 24/12), 3 con giáp tiền tài thông thuận, mở rộng cửa đón hỷ sự, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, đúng 3 ngày cuối tuần, nhờ Cát tinh chiếu sáng giúp mọi quyết định của tuổi Dần đều đúng hướng. Vì vậy, việc của con giáp chỉ là mạnh mẽ tiến về đích, vươn tới đỉnh cao thành công. Năng lực cùng ý chí quyết liệt giúp tuổi Dần cũng là một nhà lãnh đạo tài năng, luôn được mọi người vị nể.

Người tuổi Dần làm đâu thắng đấy, mang lại lợi nhuận và hình ảnh cho công ty nên con giáp liên tục được tin tưởng và đề bạt. Không có gì lạ khi tuổi Dần sinh ra để làm lãnh đạo, hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Trong 3 ngày cuối tuần này (22/12 - 24/12), 3 con giáp tiền tài thông thuận, mở rộng cửa đón hỷ sự, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian 3 ngày cuối tuần, may mắn sẽ liên tục "đổ" xuống đầu con giáp tuổi Hợi dưới dạng các cơ hội công việc, kiếm tiền bạc dễ dàng thông qua bạn bè chia sẻ cơ hội việc làm, nguồn đầu tư... từ đó hưởng lợi lộc lớn không ngờ.

Biết tận hưởng cuộc sống là tốt, không quá bon chen sẽ hưởng thái bình. Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng không nên quá lười biếng, sống an phận với những gì mình đã có. Chỉ cần con giáp chăm chỉ, nỗ lực một chút, mọi cố gắng sẽ được trả về gấp trăm gấp nghìn.

Trong 3 ngày cuối tuần này (22/12 - 24/12), 3 con giáp tiền tài thông thuận, mở rộng cửa đón hỷ sự, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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