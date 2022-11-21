Trong 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch (29, 30/10): 3 tuổi tiền nhiều như lá rụng mùa đông, tài khoản tăng số, cuối năm sung túc - đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 04:54

Chỉ trong 2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, những con giáp này vô cùng may mắn, cuộc sống tình duyên đều đỏ thắm.

Tuổi Hợi

Thầy tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ gặp may mắn trên nhiều phương diện trong cuộc sống. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian mà tuổi Hợi sẽ có sự nghiệp thăng hoa, rộng mở, có nhiều cơ hội mới đang chờ đón tuổi Hợi nắm lấy và gặt hái thành công. Nếu là người trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tuổi Hợi sẽ có bao nhiêu hàng hóa nhập về đều bán sạch, những khoản thu nhập cũng từ đó tăng cao.

Với những người tuổi Hợi còn với người làm công an lương, bản mệnh được lòng cấp trên, thăng quan tiến chức không ngừng, tiền bạc kiếm nhiều vô kể. Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trong công việc tài lộc mà còn vô cùng đào hoa trong tình duyên. Bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời minh trong thời gian này. Với người đã có nơi có chốn thì thêm gắn bó viên mãn.

Trong 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch (29, 30/10): 3 tuổi tiền nhiều như lá rụng mùa đông, tài khoản tăng số, cuối năm sung túc - đủ đầy - Ảnh 1
Thầy tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ gặp may mắn trên nhiều phương diện trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo dự đoán, vào 2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, người mệnh Mão sẽ gặp được sự nghiệp hanh thông nhuận, tiền của dồi dào. Tuổi Mão do tính tình lanh lợi nên đi đâu cũng có người yêu mến, tìm cách giúp đỡ. Đặc biệt trong thời gian sắp tới con đường thành công của Mão sẽ được Cát Tinh soi sáng, mọi việc đều như được sắp đặt để con giáp may mắn này đến và chinh phục một cách dễ dàng.

Ngoài ra, thời gian này tuổi Mão còn có cơ hội gặp lại cố nhân và cùng người này chạm đến đỉnh vinh quang trong sự nghiệp. Nhìn chung, trong thời gian tới, tuổi Mão thu chi thoải mái, cuộc sống giàu sang.

Trong 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch (29, 30/10): 3 tuổi tiền nhiều như lá rụng mùa đông, tài khoản tăng số, cuối năm sung túc - đủ đầy - Ảnh 2
Theo dự đoán, vào 2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, người mệnh Mão sẽ gặp được sự nghiệp hanh thông nhuận, tiền của dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết có nhiều khả năng là trong 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ có bước chuyển mình trong công việc, bắt đầu gặp được những may mắn bất ngờ. Trong thời gian tới, tuổi Sử chính là con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà.

Trên con đường sự công danh sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ ngày càng thăng tiến với nhiều cột mốc đáng nhớ như trúng đậm những bản hợp đồng lớn, thăng lên vị trí cầm quyền, nên tiền bạc lúc nào cũng rỉnh rỉnh thoải mái chi tiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ đến hết năm thì tuổi Sửu có thể sẽ tích góp được một khối tài sản lớn và sống cuộc đời an nhàn, không lo nghĩ về kinh tế nữa.

Trong 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch (29, 30/10): 3 tuổi tiền nhiều như lá rụng mùa đông, tài khoản tăng số, cuối năm sung túc - đủ đầy - Ảnh 3
Tử vi cho biết có nhiều khả năng là trong 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ có bước chuyển mình trong công việc, bắt đầu gặp được những may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiệm nghiệm

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