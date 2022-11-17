Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 18/11, 3 con giáp bước chân ra đường ’sa chân vào hố vàng’, sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh tiền bạc tỷ trên lưng

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 13:49

Dự đoán sau ngày mai (18/11), 3 con giáp này ăn nên làm ra, tuy nhiên nếu không biết giữ gìn có nguy cơ trắng tay ngay tức khắc.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Dậu vốn chăm chỉ, không bao giờ muốn bị bỏ lại phía sau, họ luôn quý trọng thời gian, nắm bắt cơ hội. Sau ngày mai, tuổi Dậu chứng tỏ được năng lực, nhiều cơ hội công việc tìm đến với con giáp này. Họ nỗ lực làm việc, gom góp tiết kiệm. Tuy nhiên chính vì quá chăm chỉ lao động, con giáp này lại bỏ bê sức khỏe của mình, khiến cơ thể lên tiếng.

Tuổi Dậu sẽ phải chi rất nhiều tiền cho sức khỏe. Vốn tính cẩn thận lo xa, con giáp sẽ đầu tư tiền của để tăng cường sức khỏe cho bản thân. Vì vậy, thay vì để mất cả đống tiền khi cơ thể đã mệt mỏi, con giáp này nên có chế độ làm việc khoa học, kẻo đến lúc mất sức khỏe, bao nhiêu tiền kiếm được cũng đổ sông đổ bể.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 18/11, 3 con giáp bước chân ra đường ’sa chân vào hố vàng’, sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh tiền bạc tỷ trên lưng - Ảnh 1
Sau ngày mai, tuổi Dậu chứng tỏ được năng lực, nhiều cơ hội công việc tìm đến với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần được quý nhân giúp đỡ nên công việc thuận lợi sau ngày mai (18/11). Con giáp tăng cường kinh doanh, gặp gỡ khách hàng, kiếm được bộn tiền, nhưng vì vậy áp lực công việc cũng nhiều lên. Tuổi Dần dùng tiền để thỏa mãn tinh thần, tiêu pha một cách khoa trương, lãng phí. Chính vì vậy, tiền bạc bao ngày tích góp, chỉ vì một phút bốc đồng của tuổi Dần mà bị ném qua cửa sổ.

Dự đoán cho 12 con giáp khuyên bạn nên tránh giao du với những thành phần bạn xấu, tiểu nhân hẹp hòi hoặc luôn tìm cách lợi dụng. Họ là thành phần quá khích sẽ đẩy bạn vào những cuộc vui mua sắm, tiêu pha lãng phí. Chỉ cần một vài người bạn tốt bên mình là đủ, giúp con giáp bớt cảm thấy cô đơn, cũng như giữ chặt được hầu bao, tích góp cho tương lai.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 18/11, 3 con giáp bước chân ra đường ’sa chân vào hố vàng’, sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh tiền bạc tỷ trên lưng - Ảnh 2
Tuổi Dần được quý nhân giúp đỡ nên công việc thuận lợi sau ngày mai (18/11) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ưu điểm của tuổi Thìn là hào phóng, mạnh mẽ, chân thành. Sự quyết đoán, mạnh mẽ của tuổi Thìn khiến mọi người yêu mến và tin tưởng, vì vậy sẽ được giao những trọng trách lớn. Từ đó cơ hội kiếm tiền sẽ đến với con giáp này sau ngày mai (18/11). Tuy nhiên sự hào phóng của con giáp cũng kéo theo tính bốc đồng, nóng vội trong kiểm soát tiền bạc.

Có tiền, con giáp lập tức chi tiêu tùy hứng, mua nhiều đồ lãng phí. Chưa kể, chỉ cần một chút kích động, con giáp sẽ bị lôi kéo đầu tư vào các hạng mục ảo, thậm chí vay mượn để đầu tư, cuối cùng dẫn đến mất cả chì lẫn chài. Hiểu tính cách nóng vội của mình, tuổi Thìn nên thận trọng hơn trong chi tiêu, nhờ người thân hỗ trợ kiểm soát tiền bạc. Nếu có đề nghị đầu tư, con giáp nên suy nghĩ kỹ, nghiên cứu thiệt hơn thay vì vội vàng nghe theo ý kiến người khác.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 18/11, 3 con giáp bước chân ra đường ’sa chân vào hố vàng’, sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh tiền bạc tỷ trên lưng - Ảnh 3
Sự quyết đoán, mạnh mẽ của tuổi Thìn khiến mọi người yêu mến và tin tưởng, vì vậy sẽ được giao những trọng trách lớn. Từ đó cơ hội kiếm tiền sẽ đến với con giáp này sau ngày mai (18/11) - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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