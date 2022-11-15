CHÚ Ý: Từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, lộc kéo về lũ lượt, phát tài liên tiếp, tiền bạc vô kể

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 10:10

Tử vi có dự báo: Từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp này phát tài triền miên, lộc lá nhiều không đếm xuể. Hãy xem họ là ai?

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đã có một năm khá yên bình và thuận lợi. Bạn có sự khởi phát không quá tệ nhưng vận may vẫn chưa thực sự tìm đến. Tuy nhiên, từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, mọi thứ lại được cải thiện đáng kể. Thời điểm này nhờ có Sao Thiên Đức và Phúc Tinh chiếu mệnh, nên sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ chứng kiến những bứt phá mạnh mẽ.

Tài vận và những điều tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng cùng với người tuổi Mão. Nếu tuổi Mão đang làm công ăn lương thì hãy cố gắng chịu khó tăng ca hoặc đưa ra nhiều ý tưởng mới để gia tăng thu nhập.

CHÚ Ý: Từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, lộc kéo về lũ lượt, phát tài liên tiếp, tiền bạc vô kể - Ảnh 1
 Từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, mọi thứ lại được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Năm Nhâm Dần được dự đoán là năm được đánh giá là khá tất bật, bận rộn đối với người tuổi Thân, bạn sẽ có rất nhiều kế hoạch và mục tiêu cần hoàn thành trong năm. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Bạn sẽ thu được những kết quả tốt về đường công danh đặc biệt là thời điểm từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch trở đi.

Điều cần lưu ý duy nhất đối với người tuổi Thân thời điểm này là nếu bạn làm công việc văn phòng, bạn nên học cách làm việc nhóm, nhờ vậy, công việc của bạn sẽ được tiến hành một cách dễ dàng, thuận buồm xuôi gió hơn. Còn nếu bạn làm công việc buôn bán thì bạn nên mạnh dạn đầu tư và tăng cường các mối quan hệ làm ăn kinh doanh từ đó sẽ nâng cao khả năng thu lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

CHÚ Ý: Từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, lộc kéo về lũ lượt, phát tài liên tiếp, tiền bạc vô kể - Ảnh 2
Bạn sẽ thu được những kết quả tốt về đường công danh đặc biệt là thời điểm từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp này siêng năng, sống có trách nhiệm với gia đình và tháo vát. Với đặc điểm đó cộng thêm hồng phúc trời ban, từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui đến bất ngờ như thăng chức, tăng lương, có cơ hội phát triển sự nghiệp...

Bên cạnh đó, con giáp này có thể có vài chuyến công tác dài ngày nên cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe, điều chỉnh lịch sinh hoạt sao cho khoa học. Dù nhận được nhiều cơ hội, tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện mà ưu tiên chọn đường ổn định.

CHÚ Ý: Từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, lộc kéo về lũ lượt, phát tài liên tiếp, tiền bạc vô kể - Ảnh 3
Với đặc điểm đó cộng thêm hồng phúc trời ban, từ 16h30 ngày 22/10 âm lịch, tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui đến bất ngờ như thăng chức, tăng lương, có cơ hội phát triển sự nghiệp... - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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