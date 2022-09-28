Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc tinh, qua phải đụng Hỷ tinh, đi đâu cũng nhận phước lộc

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 11:25

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp sau sẽ rất may mắn nhờ có Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí.

Tuổi Thân

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc tinh, qua phải đụng Hỷ tinh, đi đâu cũng nhận phước lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, công việc của tuổi Thân dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Vận trình tình cảm cũng chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội gặp được đối tượng khá ưng ý. Điều đáng mừng là cả hai đều có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, bản mệnh nhất định phải nắm lấy.

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc tinh, qua phải đụng Hỷ tinh, đi đâu cũng nhận phước lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 10 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận thế tốt hơn, làm gì cũng như ý, không phải suy nghĩ nhiều.

Tình duyên vô cùng hạnh phúc, được làm quen với người mình rất thích, cả hai luôn có vô vàn chủ đề để nói, khá hài lòng về nhau.

Bạn sẽ có điều kiện thuận lợi trong sự nghiệp, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm làm việc, học hỏi nâng cao nghiệp vụ khi có thời gian, sẽ dễ dàng giải quyết công việc cường độ cao và không ngừng vươn lên.

Bạn biết cách sử dụng nguồn lực của bạn bè và gia đình để thúc đẩy công việc kinh doanh của chính mình.

Tuổi Tý

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc tinh, qua phải đụng Hỷ tinh, đi đâu cũng nhận phước lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tý đặc biệt thích khám phá các cách kiếm tiền khác nhau. Và may mắn là họ được Thần Tài phù trợ, đánh đâu thắng đấy, đầu tư gì cũng thu về lợi nhuận.

Để mọi thứ được thuận lợi hơn nữa, người tuổi Tý nên tận dụng thời gian này để đọc thêm sách về quản lý tài chính hoặc tham gia một số khóa học quản lý tài chính trực tuyến vì những khóa học này rất hữu ích để nâng cao nội hàm. Đương nhiên, cách đơn giản nhất là tuổi Tý cứ quan sát và tham khảo bất kì điều gì họ cho rằng có thể giúp hiểu hơn về khái niệm đầu tư, quản lý tài chính. Việc nghiên cứu kỹ càng sẽ giúp họ có tầm nhìn xa hơn trong thị trường phân tích đầu tư, từ đó đảm bảo việc ví tiền sẽ càng ngày càng dày lên.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h tối 27/9/2022, Thần Tài chính thức gọi tên 3 con giáp trúng xổ số độc đắc gần 200 tỷ, lộc lá tràn trề, vàng bạc sum xuê

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