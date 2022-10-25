Trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch : 2 tuổi tình - tiền phới phới, giàu sang ngút Trời, 1 tuổi hung vận ám quẻ, điêu đứng trước thị phi

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 09:10

Tử vi cho thấy trong 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch, có tuổi may mắn nhưng cũng có tuổi rơi vào vận xui, không biết kiểm soát có thể trăng tay, sạch bách tiền tài.

2 con giáp may mắn

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch : 2 tuổi tình - tiền phới phới, giàu sang ngút Trời, 1 tuổi hung vận ám quẻ, điêu đứng trước thị phi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Lợn thường có tính cách khá trưởng thành, ổn định, năng động, vui vẻ và hòa đồng. Trong sự nghiệp, con giáp Hợi rất đa tài, họ chắc chắn là mẫu người rất sáng tạo. Họ không cạnh tranh với người khác, luôn thận trọng trong công việc. Chính phẩm chất đó khiến cho người tuổi hợi luôn có được sự tin tưởng của những người xung quanh.

Trong 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, bước sang tuần tháng âm mới thì tài lộc tăng nhanh, có nhiều phúc lộc. Do đó, những người này cần nắm bắt cơ hội kịp thời, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều bước đột phá!

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch : 2 tuổi tình - tiền phới phới, giàu sang ngút Trời, 1 tuổi hung vận ám quẻ, điêu đứng trước thị phi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm trong 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình trài lộc vượng phát. Bản mệnh thu về một số tiền lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, tuổi Mùi có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho cơ hội làm ăn phù hợp. Cờ đến tay, con giáp này đừng chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ để phát tài.

Cơ hội giàu sang phú quý luôn chờ đợi tuổi Mùi. Chỉ cần bản mệnh luôn chăm chỉ, chịu khó thì không lo thiếu tiền tiêu.

Chuyện tình duyên của tuổi Mùi trong thời gian tới cũng khá tươi sáng. Người có cặp có đôi có thể giải quyết được khúc mắc, thắt chặt tình cảm.

1 con giáp gặp vận xui

Tuổi Thìn

Thìn là một trong những con giáp xui xẻo, dễ mất tiền trong 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch. Những quyết định vội vàng về tài chính sẽ khiến tiền bạc, tài sản của bạn “bốc hơi”. Dù bản lĩnh cao nhưng Thìn không nên liều lĩnh. Một hợp đồng hoặc dự án làm ăn mà bạn cho là “liều ăn nhiều” thực tế có thể khiến Thìn khuynh gia bại sản. Dù sau đó may mắn tới đâu, người mệnh rồng cũng cần thời gian lâu dài mới cải thiện được cục diện.

Trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch : 2 tuổi tình - tiền phới phới, giàu sang ngút Trời, 1 tuổi hung vận ám quẻ, điêu đứng trước thị phi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Và không chỉ tài vận, sự nghiệp của Thìn cũng bị chao đảo. Một phút chủ quan, lơ là có thể dẫn tới hiệu ứng không tốt, sai lầm hàng chuỗi. Lộ trình thăng tiến sắp về tới đích cũng bị gián đoạn. Con giáp này cần đề phòng kẻ xấu bày trò hãm hại, nhấn chìm danh tiếng của bạn trong công việc. Vượt qua được giai đoạn này, những chú rồng sẽ trở lại làm mãnh long với vượng khí dồi dào hơn ở tuần kế tiếp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho thấy bước sang đầu tuần mới, những con giáp sau đây sẽ có vận may đỏ rực, tiền tài tăng trưởng đột biến.

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