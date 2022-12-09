Trời xanh chứng giám, 3 con giáp 'nỗ lực bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', tháng 12 âm lịch vơ hết tài của thiên hạ, đón Tết no ấm

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 07:21

Tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022, top 3 con giáp bận rộn đếm tiền, đón Tết sớm với tài lộc rủng rỉnh, quà thu mỏi tay.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Trời xanh chứng giám, 3 con giáp 'nỗ lực bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', tháng 12 âm lịch vơ hết tài của thiên hạ, đón Tết no ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Những tháng đầu năm, người tuổi Hợi có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tuy nhiên, sang tháng 12 Âm lịch này, tài vận của người tuổi Hợi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này người tuổi Hợi được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Với người làm công ăn lương thì càng nỗ lực càng trở nên phát tài giàu có, được cấp trên tin tưởng cất nhắc lên vị trí mới. Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có thể nói là những người vượng khí nhất trước thềm năm mới. Sự nghiệp của họ có sự đột phá mới nay trong cuối năm Nhâm Dần 2022. Cho dù trước đây ở chỗ làm, con giáp tuổi Mão không được nổi bật cho lắm nhưng cũng được đánh giá "dùng được".

Người tuổi Mão luôn hoàn thành nhiệm vụ với thái độ nghiêm túc, vững vàng. Do đó, ấn tượng của lãnh đạo đối với họ ngày càng sâu sắc.

Trời xanh chứng giám, 3 con giáp 'nỗ lực bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', tháng 12 âm lịch vơ hết tài của thiên hạ, đón Tết no ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 12 Âm lịch năm nay, con giáp tuổi Mão, sau một thời gian tích lũy kinh nhiệm đã có đủ năng lực để thể hiện mình và ghi điểm trong công việc. Cuối cùng, sự nghiệp của họ đã được như ý ngay trong tháng 12 Âm lịch.

Họ tốn rất ít công sức nhưng có thể được thăng chức, tăng lương sớm nhờ có quý nhân giúp đỡ. Trong năm Quý Mão 2023, con giáp tuổi Mão không lo thiếu tiền tiêu, đời sống cũng được cải thiện đáng kể, con đường sự nghiệp cũng rộng mở.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp may mắn đầu tiên được gọi tên từ tháng 12 âm lịch. Bạn gặp được nhiều thành công là vì bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Lại thêm việc bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối.

Trời xanh chứng giám, 3 con giáp 'nỗ lực bao nhiêu được đền đáp bấy nhiêu', tháng 12 âm lịch vơ hết tài của thiên hạ, đón Tết no ấm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng kí kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn.

Đời sống tình cảm vợ chồng êm đềm, hạnh phúc bởi đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần Tài nhả vía, đúng 16h30 chiều mai (16/11 âm lịch), 3 con giáp tha hồ hốt vàng bạc, tiền ào ào chảy về túi, phất lên thành đại gia đổi đời giàu sang

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