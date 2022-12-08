Thần Tài nhả vía, đúng 16h30 chiều mai (16/11 âm lịch), 3 con giáp tha hồ hốt vàng bạc, tiền ào ào chảy về túi, phất lên thành đại gia đổi đời giàu sang

Theo tử vi , tuổi Mùi là một trong những con giáp có tên trong danh sách những con giáp phát tài trong ngày 16/11 âm lịch. Thời gian này, quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền, thời gian sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà hay xe sang cuối năm hoàn toàn có thể thực hiện được.

Mùi là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Mùi là một trong những con giáp tốt số nhất.

Chúc mừng tuổi Sửu trở thành con giáp may mắn , gặt hái nhiều thành công vang dội kể từ 16/11 âm lịch. Đây là thời gian cuối cùng của năm 2022 để con giáp tuổi Sửu tích tụ lộc trời ban.

Tuổi Mùi vốn tài giỏi nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Mùi hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Sửu được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ. Với những người buôn bán làm ăn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng mà cơ hội mở rộng quy mô đến gần.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 16/11 âm lịch cho đến cuối năm chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Thìn. Đây vốn là con giáp năng động, tháo vát, nhiệt tình trong công việc, rất biết cách tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, đặc biệt là những thế hệ đi trước.

Ảnh minh họa: Internet

Được cát tinh mang đến cơ hội đổi đời, tuổi Thìn tập trung toàn bộ trí lực, tâm huyết cho nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi. Tinh thần cầu tiến giúp tuổi Thìn gặp được quý nhân, thu về những mối quan hệ tốt đẹp.

Người độc thân có thể gây ấn tượng với những người khác giới nhờ vào khiếu ăn nói, năng lực của bản thân. Bạn rất dễ trở thành tâm điểm trước đám đông, đừng e ngại mà hãy cứ thể hiện cá tính vốn có.

Những người có gia đình cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!