Trời xanh an bài: 3 tuổi sang tháng 12 âm lịch giàu nứt vách, làm ăn đại phát đại tài, tiền vào túi ầm ầm, của cải tăng nhanh chóng mặt

Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng 12 âm lịch tới đây. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 – tháng tích tụ lộc trời ban.

Tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng tháng 12 âm lịch, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tháng 12 âm lịch, tuổi ngọ gặp được may mắn nhờ được sao Thái Dương bảo hộ mà vận quý nhân vượng phát, làm gì cũng thuận lợi. Công việc diễn ra càng ổn thỏa, khó khăn tuy vẫn còn tồn đọng nhưng bằng ý chí vững vàng, sự quyết tâm và quý nhân dìu dắt mà bạn vượt qua nhanh chóng.

Vận trình tài lộc thăng hạng, nguồn thu nhập rộng mở, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cũng đều đón vận may, buôn may bán đắt, khách cũ thì nhớ, khách mới thì mong.

Lúc này túi tiền của bản mệnh rủng rỉnh, hãy nghĩ đến chuyện tích lũy một khoản vững chắc tạo nền móng vững chắc cho kế hoạch đầu tư sắp tới.

Tình cảm nhìn chung hạnh phúc, êm đềm; người độc thân nếu đang có tình cảm với ai thì hãy chủ động tích cực tiến tới mới mong dành được tình yêu từ họ, mau chóng tìm cơ hội ngỏ lời với đối phương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.