Trới thương, phật độ 3 con giáp có nét quyền quý, chuẩn bị làm đại gia số má trong tương lai

Tâm linh - Tử vi 30/08/2021 06:45

3 con giáp gặp may tài vận, công danh thăng tiến trong thời gian tới.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thường có tính cách hướng nội, trầm tính. Với bất cứ ai họ cũng đối xử một cách chân thành, không gian dối, không lươn lẹo. Họ sống theo phương châm chậm mà chắc. Họ cũng là những con giáp có chí tiến thủ, siêng năng và cầu thị trong công việc. Trong cuộc sống, những người tuổi Sửu tâm tính thiện lương, thích làm việc thiện nên nhận nhiều phúc báo. Vì được trời phù hộ, con giáp này càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, phát tài phát lộc. Không chỉ có vậy, họ còn được quý nhân phù trợ nên dẫu gặp khó khăn cũng mau chóng tai qua nạn khỏi. Nếu là con giáp nữ thì mang số mệnh vượng phu ích tử nên thường giúp chồng gây dựng nên cơ nghiệp lớn.

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Sửu thường có tính cách hướng nội, trầm tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường có tính tình thật thà, thẳng thắn, nhưng cũng có lúc nóng giận như lửa. Mặc dù vậy, họ là con giáp sống chân thành chứ không vụ lợi. Vì được Trời Phật ưu ái, người tuổi này gặp nhiều may mắn, phúc đức. Đến tuổi trưởng thành họ được quý nhân đưa đường dẫn lối nên sự nghiệp ít trắc trở, sớm thành công. Vì có nét duyên ngầm nên con giáp tuổi Thìn thường thu hút người khác phái. Càng về hậu vận, con giáp này tài danh càng vượng phát, nhân duyên hạnh phúc, viên mãn đáng ghen tỵ.

Tuổi Dậu

Những người tuổi dậu là con giáp có tính kỷ luật cao. Họ cũng là những người có tính cách độc lập, mạnh mẽ và dũng cảm. Từ khi còn nhỏ, con giáp này đã được biết đến với tính cách gan dạ, dũng cảm. Họ là người tràn đầy nhiệt huyết, luôn có động lực và sức lan tỏa có thể truyền cảm hứng cho những người khác. Bên cạnh đó, họ dễ được lãnh đạo coi trọng, đồng nghiệp nể phục. Nhờ tài năng hơn người, người tuổi này thường nhận được những cơ hội tốt để tiến thân. Người tuổi Dậu là một trong những con giáp có số mệnh vàng mười, tương lai tươi sáng. Sau tuổi 35, họ sẽ đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp và cuộc sống. Người tuổi Dậu là con giáp giỏi kết giao, đi đâu cũng có bạn bè nên dễ gặp được quý nhân phù trợ.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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