Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 8/6/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Dần phát triển hanh thông. Bản mệnh là cánh tay đắc lực của lãnh đạo nên luôn được giao cho phụ trách những công việc quan trọng. Con giáp này sắp được chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Con giáp này không nên quá trách móc bản thân vì những gì đã qua. Hãy suy nghĩ tích cực để có thể dần dần hướng tới tương lai. Tương lai luôn có những người xứng đáng hơn để bản mệnh gửi gắm tình cảm của mình.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, tuổi Dần phải đối diện với những đổ vỡ và tổn thương. Dường như mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương đã đi đến tận cùng, hai người không còn tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau nữa.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 7 , 14 , 70

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão hanh thông. Người tuổi này nhất quyết không để lý trí làm ảnh hưởng đến công việc hiện tài. Nhờ đó, bản mệnh nhanh chóng xử lý rắc rối phát sinh bất ngờ một cách ổn thỏa.

Vận trình tài lộc không đáng lo. Thiên Tài hỗ trợ giúp cho con giáp này nhận được nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính, có thể không còn lo lắng chi tiêu sinh hoạt như trước đây.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Người độc thân tìm được người bạn đời phù hợp với mình sau nhiều lần nỗ lực kiếm tìm. Sự rạn nứt trong tình cảm gia đình cũng dần được gắn kết vui vẻ trở lại.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 20 , 80 , 23

Tuổi Thân

Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân với con mắt tinh đời dễ dàng phát hiện ra các lỗi sai trong công việc để có thể sửa chữa kịp thời. Thậm chí, bạn có thể giúp tập thể tránh khỏi nhiều nguy cơ, khiến ai cũng phải nể phục.

Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng nhiều triển vọng nhưng cũng tồn tại những nguy cơ. Hãy cân nhắc xem những công việc đó có phù hợp với bản thân mình hay không trước khi đón nhận.

3 con giáp được dự đoán là 99% sẽ trúng số độc đắc trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 30 , 51 , 57

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!