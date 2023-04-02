Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, nhỏ thì ngoan ngoãn, lớn lên thông minh, cha mẹ "mát mặt", có duyên với Thần Tài, hậu vận hưởng đủ phúc lộc

Theo tử vi , tháng 2 Âm lịch là khoảng thời gian mùa xuân đã sang, tiết trời ấm áp, ôn hòa. Trẻ sinh vào tháng Âm lịch này thuở nhỏ rất ngoan ngoãn, dễ nuôi, ít ốm đau.

Bé hay nói hay cười, làm cả nhà vui mừng. Trẻ sinh vào thời điểm Âm lịch này bẩm sinh đã thông minh, sáng tạo, năng động, ham học hỏi. Họ sống tình cảm với gia đình, được cha mẹ yêu chiều.

Họ cũng bộc lộ tài năng, năng khiếu khi còn rất nhỏ và có tiềm năng lớn. Nếu được học hành đầy đủ, họ sẽ trở nên giỏi giang, thành đạt. Người sinh vào tháng Âm lịch này có chính kiến, giỏi giao tiếp và thường làm công việc tiếp xúc với nhiều người.

Sau tuổi 35, họ làm ăn phát đạt, từng bước thăng hoa trong sự nghiệp. Sau tuổi 40, người ính vào thánh này sẽ trở nên giàu có, công danh rực rỡ, làm cha mẹ mát mặt.

Sinh tháng 4 Âm lịch

Tử vi học có nói, tháng 4 Âm lịch là khoảng thời gian đầu mùa hè, thời tiết đã nóng dần lên. Trẻ sinh vào khoảng thời điểm Âm lịch này mang tính cách trong sáng, năng động và thông minh.

Ngay từ nhỏ, bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thương cha mẹ. Khi lớn lên, trẻ tự giác học hành, không để bố mẹ phải lo lắng. Họ học hành chăm chỉ, tích cực và thường thi cử đỗ đạt.



Người sinh vào tháng 4 Âm lịch có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Khi trưởng thành, họ siêng năng, tận tâm lại bộc lộ tài năng hiếm có nên được cấp trên tin tưởng. Người sinh vào tháng 4 Âm lịch có quý nhân phù trợ.

Họ đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, khi gặp khó khăn, họ cũng được người tốt giúp đỡ. Người sinh vào tháng Âm lịch này có tiềm lực kinh tế vững chắc khi trưởng thành. Không những có sự nghiệp thành công, công việc ổn định, người sinh vào tháng 4 Âm lịch còn có hôn nhân hạnh phúc, khiến cha mẹ vui lòng, tự hào.

Sinh tháng 9 Âm lịch

Tử vi học có nói, trẻ em sinh vào tháng 9 Âm lịch đa phần đều là người dũng cảm, tháo vát, làm ăn giỏi.

Khi trưởng thành, bé thường đưa ra những sáng kiến hay trong công việc và là người luôn đi đầu trong việc thực hiện các ý tưởng. Thành công đến với họ muộn hơn với những người khác, đòi hỏi người sinh tháng Âm lịch này phải kiên trì, nỗ lực không ngừng.

Trẻ em sinh vào tháng 9 Âm lịch đa phần đều là người dũng cảm. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có thể sẽ phải chịu cảnh nợ nần, thậm chí đổ bể. Tuy vậy, đến tuổi trung niên, việc làm ăn của họ sẽ phục hồi mạnh mẽ, suôn sẻ hơn trước. Người sinh vào ngày Âm lịch này làm ăn một vốn bốn lời, kiếm lại số tiền đã mất. Người sinh tháng Âm lịch này làm việc không ngừng nghỉ, được khách hàng, đối tác ghi nhận. Nhờ các mối quan hệ, họ ký được hợp đồng lớn, tiệc bạc cứ thế độ ào ào vào túi.

Tuy công việc bận rộn, kiếm ra tiền nhưng họ cần giữ gìn sức khỏe, thư giãn tinh thần. Trong tương lai, cuộc sống của những đứa trẻ này sẽ vô tư, thoải mái, không cần phải lo nghĩ quá nhiều.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.