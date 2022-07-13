Tranh thủ những ngày còn lại trước khi bước qua tháng cô hồn: Thần Tài vét sạch kho lương, TOP 3 con giáp được dự đoán trúng số 2 lần, tiền vàng ngập két, 'giông bão' sắp tới chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 11:55

Trước khi bước sang tháng cô hồn, 3 con giáp sau đây được dự đoán sẽ trúng đậm. Nhờ tiền bạc rủng rỉnh có được, nên họ không còn ngại đương đầu với "sóng gió" sắp tới.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn có phúc khí và nội tâm lương thiện. Họ không dễ dàng bị gục ngã bởi những khó khăn. Trong thâm tâm của tuổi Hợi luôn tin rằng thượng đế rất công bằng, mất đi cái này sẽ được cho lại cái khác, họ không quá quan trọng, nói đúng hơn người tuổi Hợi không tham sân si. 

Tranh thủ những ngày còn lại trước khi bước qua tháng cô hồn: Thần Tài vét sạch kho lương, TOP 3 con giáp được dự đoán trúng số 2 lần, tiền vàng ngập két, 'giông bão' sắp tới chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, Tuổi Hợi sẽ phát tài trong khoảng từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước, trở thành một người giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không những thế, con đường tình duyên của con giáp may mắn cũng đào hoa không kém, Hợi đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của người đối diện, dễ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuổi Mão 

Mọi người đều biết rằng, những người thuộc tuổi Mão đều khiến người khác ấm lòng với tính cách nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt hơn thế trong quan hệ bạn bè, tuổi Ngọ vô cùng trọng tình trọng nghĩa.

Tranh thủ những ngày còn lại trước khi bước qua tháng cô hồn: Thần Tài vét sạch kho lương, TOP 3 con giáp được dự đoán trúng số 2 lần, tiền vàng ngập két, 'giông bão' sắp tới chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi cho biết, từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch, tài vận của tuổi Mão sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ, làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Trong bất kì phương diện nào, tin vui cũng sẽ đến từ 2 đến 3 phía, điều này có thể tạo ra phúc khí cho tuổi Mão và chuyển sang cả cho những người thân yêu của họ.

Vận may trong những ngày tới sẽ tăng cao không ngừng, dự trù tuổi Mão sẽ kiếm được một khoảng kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc, không còn lo tháng cô hồn sắp tới phải chịu cảnh thiếu thốn nữa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sở hữu tính cách tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Trong làm ăn, công việc họ đều chủ động nắm "đằng cán", hiếm khi để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Mặt khác, đây cũng là con giáp hòa đồng, khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến, có nhiều phúc khí.

Tranh thủ những ngày còn lại trước khi bước qua tháng cô hồn: Thần Tài vét sạch kho lương, TOP 3 con giáp được dự đoán trúng số 2 lần, tiền vàng ngập két, 'giông bão' sắp tới chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi từ giờ tới cuối tháng 6 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Trong thời gian này, người cầm tinh con Dê làm gì cũng vô cùng xuất sắc khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng. Trên con đường tài lộc người tuổi Mùi nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. Con giáp này cũng sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong tháng cô hồn sắp tới.

Không những thế, Mùi sắp đón tin vui trong chuyện tình cảm khi được người thương đáp trả lại tình yêu 1 cách nồng nhiệt. Cả 2 sẽ có 1 cái kết viên mãn khiến nhiều người phải ganh tỵ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi1 2 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới