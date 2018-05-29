Top nàng giáp nhờ sống hiền lành lương thiện mà tiền tài phủ phê, hậu vận cực giàu

Tâm linh - Tử vi 29/05/2018 13:17

Chẳng cần tranh đoạt thứ gì của ai, những nàng giáp sau chỉ việc sống ngay thẳng, thiện lương trời cao tự có an bài.

Không phải ngẫu nhiên mà 3 nàng giáp sau lại được trời phú cho cuộc sống sang giàu mà bởi họ có thừa sự thông minh, khôn khéo và phúc khí đầy mình.

Top nàng giáp nhờ sống hiền lành lương thiện mà tiền tài phủ phê, hậu vận cực giàu - Ảnh 1
Những may mắn Ngọ nhận được có thể giúp họ đổi đời, thậm chí nửa đời sau chẳng cần lo ăn lo mặc - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thiện lương, ngoan hiền lại thích những điều ngay thẳng. Họ không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp với những điều sai trái, càng không dung dưỡng điều mập mờ gian trá. Nét tính cách này khiến Ngọ làm mất lòng nhiều người nhưng họ vẫn không ái ngại, càng không có ý định thay đổi chính mình.

Nhờ sự kiên định với lẽ phải ấy Ngọ luôn được bề trên nâng đỡ, thương yêu mà ban phát cho vô số vận may. Những may mắn Ngọ nhận được có thể giúp họ đổi đời, thậm chí nửa đời sau chẳng cần lo ăn lo mặc. Ngoài cuộc sống vật chất đủ đầy nàng giáp này còn có người chồng yêu vợ hết mực, con cái hiếu thảo.

Top nàng giáp nhờ sống hiền lành lương thiện mà tiền tài phủ phê, hậu vận cực giàu - Ảnh 2
Ngoài 35 tuổi nàng Dần sẽ có trong tay nhà cao cửa rộng, tiền chất đầy két sắt khiến ngay cả đàn ông cũng kiêng nể bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dần

Nếu phụ nữ tuổi Ngọ dịu dàng, ngoan hiền thì Dần lại là sự đối lập hoàn toàn. Nàng Dần là người cá tính, mạnh mẽ và vô cùng rắn rỏi. Vẻ ngoài có vẻ “ghê gớm”, lạnh lùng ấy khiến người ngoài thường nghĩ Dần mưu mô, tính toán và cay nghiệt nhưng thực tế lại không như thế. Thực chất Dần là con giáp sống chân thành, tử tế và luôn cư xử biết điều với người khác.

Tất cả những gì Dần có là do một tay họ làm nên, nàng không bao giờ tin vào phép màu, càng không cậy nhờ đàn ông để đạt được những gì mình muốn. Ngoài 35 tuổi nàng sẽ có trong tay nhà cao cửa rộng, tiền chất đầy két sắt khiến ngay cả đàn ông cũng kiêng nể bội phần.

Top nàng giáp nhờ sống hiền lành lương thiện mà tiền tài phủ phê, hậu vận cực giàu - Ảnh 3
Sự thật thà từ trong cốt cách giúp Mão sống không phải hổ thẹn với ai, càng không sợ người khác đơm đặt, bịa tạc những thông tin sai lệch về mình - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mão

Sự hiền lành, dễ thương và khôn khéo của Mão dễ chiếm được cảm tình của người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Càng thân thiết, giao thiệp con giáp này càng khiến mọi người xung quanh trân trọng và yêu thương họ nhiều hơn.

Mão không bao giờ biết những trò thâm hiểm, “chơi xỏ” ai, càng không lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi cho mình. Sự thật thà từ trong cốt cách giúp Mão sống không phải hổ thẹn với ai, càng không sợ người khác đơm đặt, bịa tạc những thông tin sai lệch về mình.

Nhờ sự khảng khái ấy càng về hậu vận nàng giáp này càng thịnh vượng, an nhàn với của tiền chất đầy nhà, giàu sang có tiếng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Có chồng thuộc con giáp này chị em hãy cảnh giác kẻo có ngày ‘nuôi con rơi’ của chồng đấy!

Có chồng thuộc con giáp này chị em hãy cảnh giác kẻo có ngày ‘nuôi con rơi’ của chồng đấy!

Đàn ông thuộc top con giáp này lăng nhăng có tiếng, vợ hãy đề cao cảnh giác kẻo mất chồng như chơi.

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