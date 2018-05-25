Có chồng thuộc con giáp này chị em hãy cảnh giác kẻo có ngày ‘nuôi con rơi’ của chồng đấy!

Tâm linh - Tử vi 25/05/2018 16:51

Đàn ông thuộc top con giáp này lăng nhăng có tiếng, vợ hãy đề cao cảnh giác kẻo mất chồng như chơi.

Phụ nữ đừng thấy hôn nhân đang yên ổn mà lơ là cảnh giác bởi có chồng tuổi này bạn sẽ phải canh cánh nỗi lo mất chồng cả đời.

Có chồng thuộc con giáp này chị em hãy cảnh giác kẻo có ngày ‘nuôi con rơi’ của chồng đấy! - Ảnh 1
Chàng Ngọ rất thích được trải nghiệm 'tình một đêm', vợ hãy đề cao cảnh giác kẻo bị 'cắm sừng' lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Top 1:  Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thích tự do, ưa khám phá và luôn ao ước có cuộc sống thảnh thơi, thú vị. Chưa kể, Ngọ còn giỏi giao tiếp, tinh tế trong cư xử nên dễ dàng nhận được thiện cảm của người khác giới. Với Ngọ, nếu họ đã thích người phụ nữ nào thì chắc chắn sẽ dùng trăm phươn nghìn kế để thu phục, kể cả khi đã có gia đình.

Chính sự đào hoa, tham lam ấy khiến Ngọ rất dễ có các mối quan hệ ngoài luồng. Ngọ dễ yêu, dễ say mê, dễ lên giường với đàn bà khác mặc cho đã có vợ đẹp con ngoan, gia đình yên ấm. Dẫu ngoại tình, lừa dối vợ con nhưng con giáp này lại rất giỏi che đậy, nếu vợ không tinh ý phát hiện thì đừng mong chồng mình tự chấm dứt những sai trái ấy.

Có chồng thuộc con giáp này chị em hãy cảnh giác kẻo có ngày ‘nuôi con rơi’ của chồng đấy! - Ảnh 2
Việc Tỵ ngoại tình chỉ là chuyện sớm muộn, tình 1 đếm với họ chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp nổi tiếng bởi khả năng thích ứng với môi trường, hoàn cảnh sống. Dù chỉ mới đi làm ngày đầu họ cũng không rụt rè hay e ngại trước đồng nghiệp hay cấp trên, trong các buổi tiệc họ càng không ái ngại việc bắt chuyện, thiết tạo những mối quan hệ mới.

Sự quảng giao giúp Tỵ dễ dàng tiếp cận những điều mới mẻ, thú vị và thoát khỏi những lề lối đời thường. Những cuộc phiêu lưu tình ái luôn ám ảnh Tỵ, khiến họ luôn khát khao được nếm trải cảm giác lên giường với một người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Thế nên, việc Tỵ ngoại tình chỉ là chuyện sớm muộn, tình 1 đêm với họ chỉ là chuyện nhỏ.

Top 3: Tuổi Mùi

Sống tình cảm, chân thành và khá nguyên tắc nên người khác giới chỉ cần gặp một lần đã ấn tượng với Mùi. Nếu những đàn ông khác vồn vã, nóng vội cưa cẩm, tán tỉnh phụ nữ để nhanh chóng chiếm được trái tim nàng thì Mùi lại dùng chiêu “mưa dầm thấm lâu” để chinh phục.

Chính sự bền bỉ, kiên trì ấy của Mùi khiến “con mồi” dù lạnh lùng đến mấy cũng phải “đổ” trước sự chân thành mà Mùi thể hiện. Nếu người khác chỉ muốn tìm đến tình 1 đêm để mua vui thì Mùi thường đầu tư vào một mối quan hệ ngoài luồng lâu dài, một người không chỉ cho họ được thỏa mãn “chuyện ấy” mà còn cho họ cảm giác được yêu thương đúng nghĩa.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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