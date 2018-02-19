Top nàng giáp có số lấy chồng đại gia, sung sướng an nhàn, cả đời không lo thiếu tiền

Sinh ra đã mang hào phú quý trên người, những nàng giáp sau lúc độc thân thì sung sướng, nhàn hạ, lấy chồng lại càng giàu có, phát đạt khiến ai cũng phát thèm.

Sau khi kết hôn, nàng Tỵ sẽ như ngọn lửa ấm dịu dàng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, nàng còn là trợ thủ đắc lực giúp sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió. Chồng của Tỵ vốn đã là đại gia, lấy được nàng vận trình lại càng thêm vượng phát.

Là con giáp lãng mạn, ngọt ngào trong tình yêu, mạnh mẽ, kiên cường trong công việc nên Tỵ có sức hút mãnh liệt với nam giới. Họ đủ dịu dàng để đàn ông phải chết mê chết mệt, đủ can trường để đàn ông e sợ. Chính sự nhu – cương kết hợp ấy khiến tính cách của Tỵ vô cùng đặc biệt.

Chồng của phụ nữ tuổi Mùi không chỉ thành đạt, sang giàu mà còn thương yêu vợ con hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự trí tuệ, khôn khéo và khí chất thanh cao của người tuổi Mùi khiến họ trở nên rất đặc biệt với đàn ông giàu có. Bởi lẽ, môi trường làm việc giúp đàn ông quen biết rất nhiều phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp. Tuy nhiên, hiếm ai chỉ cần nhìn bên ngoài đã thấy được nét sang trọng, tinh tế và thanh lịch như Mùi.

Từ lời ăn, tiếng nói, ngay cả cách ăn mặc cũng giúp người khác nhận biết khí chất hiếm có khó tìm ở Mùi. Có thể, những đại gia cưới vợ tuổi Mùi là bởi si mê trí tuệ, cách đối nhân xử thế của nàng. Tuy nhiên, càng chung sống Mùi càng cuốn hút, mê hoặc chồng bởi bản lĩnh kiên định trong công việc, thấu hiểu trong đời sống vợ chồng, chu đáo trong nuôi dạy và chăm sóc con cái. Càng về hậu vận, Mùi càng được chồng yêu, con quý, cuộc đời đầy ắp hạnh phúc yêu thương.

Không 'cao số' như các cụ vẫn nghĩ, Dần chính là con giáp vượng phu ích tử mọi đàn ông khát khao lấy làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người xưa thường cho rằng phụ nữ tuổi Dần cao số, thế nhưng theo thuật tử vi tướng số Dần lại là con giáp “vượng phu ích tử” bậc nhất. Nàng yêu hết mình, sẵn lòng làm tất thảy mọi điều chỉ mong gia đình hạnh phúc an yên, nhờ thế chồng chỉ việc tập trung làm giàu, phát triển sự nghiệp.

Đồng thời, Dần sinh ra đã có phúc khí, sau khi lấy chồng người chồng sẽ nhờ phúc khí ấy từ vợ mà may mắn hơn người, làm gì cũng thuận lợi, thành công. Chồng của Dần nhờ thế đã giàu lại càng giàu hơn, đã sung sướng lại càng phú quý hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.