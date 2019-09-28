Top con giáp tình tiền hoan hỷ, danh lợi song toàn, cứ bước chân ra đường là gặp phúc khí

Tâm linh - Tử vi 28/09/2019 16:30

Trong những tháng cuối năm 2019, những con giáp may mắn này sẽ đắc hỷ đắc tài, thịnh vượng đủ đầ, tài vận thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng hờn.

Nhờ phúc lộc trời cho, thần tài theo chân, 3 con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, tiền tài thăng hoa rực rỡ, muốn nghèo cũng không được.

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Chính vì thường được sinh ra trong gia đình nghèo khó nên con giáp may mắn này càng có quyết tâm đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi con giáp chỉ rõ, Dậu đứng đầu top con giáp may mắn nhất nên hỷ sự liên tục ập vào nhà. Chính vì thường được sinh ra trong gia đình nghèo khó nên con giáp may mắn này càng có quyết tâm vươn lên. Họ dám nghĩ dám làm, không ngừng cầu tiến và tận dụng triệt để thời cơ trời cho nên đổi đời ngoạn mục, muốn nghèo cũng không được.

Kỷ Hợi 2019 là năm khiến con giáp giàu có này cứ bước chân ra đường là thần tài theo chân, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, sung túc đủ đầy. Đặc biệt, năm 2020 tới con giáp này sẽ có cơ may phát tài, đã giàu lại càng sang, tiền chất chật két.

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Nhà xe có đủ, tiền nhiều vô kể, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là những thành tựu đáng nể của con giáp giàu sang này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Có trách nhiệm trong công việc, cầu toàn lại có nghị lực vươn lên nên Sửu chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình ngay từ ngưỡng 30. Nhà xe có đủ, tiền nhiều vô kể, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là những thành tựu đáng nể của con giáp giàu sang này.

Từ tháng 10/2019, Sửu sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, vạn sự hanh thông. Nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh hay mở rộng quy mô sản xuất thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Sửu ôm bạc tỷ vào nhà, gia nhập giới đại gia.

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Thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào túi như thác đổ sau mưa chính là điềm báo tài vận của con giáp may mắn này trong những tháng cuối năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thiện lành, khôn ngoan và biết cách dùng người. Con giáp này có giác quan thứ sáu cực nhạy bén, chỉ cần gặp gỡ một lần duy nhất họ đã có thể hiểu thấu tâm can người khác. Vậy nên, chẳng ai có thể lừa gạt con giáp này, cũng đừng mơ qua mặt họ.

Khổ tận cam lai, sau những tháng ngày miệt mài phấn đấu Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình. Thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào túi như thác đổ sau mưa chính là điềm báo tài vận của con giáp may mắn này trong những tháng cuối năm 2019.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghệm cho quý độc giả. 

Sau tháng 10/2019, top con giáp này sẽ đại phúc đại quý, sang năm 2020 thịnh vượng đủ đầy

Sau tháng 10/2019, top con giáp này sẽ đại phúc đại quý, sang năm 2020 thịnh vượng đủ đầy

Những tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn này sẽ bội thu tài lộc, bước sang năm 2020 sẽ có bạc tiền dư dả, thành công viên mãn.

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