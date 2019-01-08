Top con giáp nữ càng lớn tuổi càng sắc nước hương trời, đàn ông nối thành hàng dài theo đuổi, tán tỉnh

Tâm linh - Tử vi 08/01/2019 15:19

Những con giáp nữ dưới đây càng lớn tuổi càng sở hữu nhan sắc mặn mà, xinh đẹp hết phần thiên hạ, đàn ông thi nhau theo đuổi, tán tỉnh. Dù đã có chồng con nhưng vẫn được nhiều người để ý muốn tiếp cận.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim vô cùng ấm áp. Bạn sở hữu nét đẹp sắc nước hương trời, được nhiều người mến mộ, yêu thương. Dù bận rộn với công việc đến mấy, bạn cũng dành thời gian chăm sóc da và bản thân. Cũng nhờ vậy, càng lớn tuổi, bạn càng có một nhan sắc khiến nhiều người phải ghen tỵ vì có làn da và thân hình như những cô nàng tuổi đôi mươi.

Top con giáp nữ càng lớn tuổi càng sắc nước hương trời, đàn ông nối thành hàng dài theo đuổi, tán tỉnh - Ảnh 1
Dần sở hữu sắc đẹp mặn mà vạn người mê - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã có chồng con nhưng Dần vẫn được đàn ông tán tỉnh, theo đuổi. Bạn luôn nổi bật giữa đám đông bởi nhan sắc mặn mà hơn người và tài ăn nói khéo léo. Thế nên Dần luôn trở thành trung tâm, được mọi người ca tụng. Khi còn độc thân, bạn được nhiều người đưa đón. Khi đã có chồng, bạn vẫn nhận được nhiều lời tán tỉnh. Tuy nhiên Dần là con giáp chung thủy, không bao giờ phản bội lại chồng con của mình.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp khéo léo trong giao tiếp. Bạn luôn được lòng nhiều người bởi tài hoa hơn người. Bên cạnh đó Thìn còn sở hữu nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến nhiều người phải say đắm khi gặp mặt. Đứng giữa đám đông, Thìn luôn nổi bật với nụ cười sáng, cách ăn nói của duyên.

Top con giáp nữ càng lớn tuổi càng sắc nước hương trời, đàn ông nối thành hàng dài theo đuổi, tán tỉnh - Ảnh 2
Thìn khéo léo xinh đẹp nên được nhiều người tán tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Thời còn độc thân, Thìn được đưa đi rước về, đàn ông xếp hàng dài nguyện chết để yêu. Khi có gia đình, sức hút của bạn cũng không hề thuyên giảm mà đổi lại còn tăng lên gấp bội. Có nhiều người đàn ông luôn muốn tiếp cận tán tỉnh bạn. Nhưng Thìn luôn ý thức về bản thân nên không bao giờ sa ngã trước những lời nói ngọt ngào đó.

Tuổi Mão

Mão là con giáp dịu dàng, được nhiều người yêu mến bởi sự khéo léo trong ăn nói. Bạn sở hữu nét đẹp tự nhiên, làn da trắng và mái tóc óng ả. Đó là nét đặc trưng giúp Mão chiếm được nhiều tình cảm của người khác. Không chỉ có nhan sắc mặn mà, Mão còn có cách nói chuyện duyên dáng động lòng người.

Top con giáp nữ càng lớn tuổi càng sắc nước hương trời, đàn ông nối thành hàng dài theo đuổi, tán tỉnh - Ảnh 3
Mão được nhiều người muốn tiếp cận, yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Những người tiếp xúc với bạn đều có cách nhìn khá tốt về con người của bạn. Họ yêu mến bạn vì sự chân thành và luôn giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Bên cạnh đó Mão là người phụ nữ hạnh phúc khi lấy được người chồng yêu thương, cung phụng như bà hoàng. Người đàn ông nào lấy được bạn phúc đức ba đời, tài lộc đổ về tiêu xài không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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