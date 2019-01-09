Top con giáp gia nhập nhóm đại gia, đi xe sang, ở biệt thự, vàng đeo đầy tay trong 3 tuần tới

Những người tuổi Tỵ nhìn xa trông rộng, luôn lường trước được những khó khăn sẽ xảy đến. Bạn là con người khá lạnh lùng, có nhiều bí mật ít khi nói với người khác. Tỵ có đầu óc thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt tốt cho mình nhiều cơ hội kiếm tiền.

Có rất nhiều tiểu nhân hãm hại, ngáng đường khiến bạn tiền mất tật mang, đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến. Vì vậy Tỵ nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng nói chuyện của người khác kẻo vạ miệng tự chuốc họa vào thân.

Thời điểm 3 tuần tới bạn có thể gia nhập vào nhóm người giàu có, đi nhà sang, ở nhà lầu, được cung phụng kẻ hầu người hạ. Tuy nhiên bạn sống khá bảo thủ khiến nhiều người thường đem lòng ganh ghét.

Tuổi Ngọ

Ngọ là người thẳng thắn, trung thực, luôn được lòng mọi người bởi sự hài hước và chân thành. Bạn là trung tâm nổi bật của nhiều cuộc trò chuyện. Trong công việc, Ngọ làm việc khá tùy hứng nhưng vô cùng hiệu quả.

Ngọ đi nhà lầu, xe sang trong năm Kỷ Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách của bạn khá phóng khoáng nên dễ bị người khác lừa gạt về tiền bạc và tình cảm. Thế nên hãy thận trọng trong việc kết giao với bạn bè. Thời điểm 3 tuần tới, bạn sẽ được đề tên vào danh sách hội con người giàu có, đi xe hơi, ở nhà lầu, trở thành đại gia trong nháy mắt.

Những điều mà bạn mong ước bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng. Công việc hanh thông, ít xảy ra rủi ro hay tiểu nhân hãm hại. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc nhưng Ngọ nên tập trung cho công việc, đừng vội tính chuyện hôn nhân.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp có tính cách trầm ổn, nói năng nhẹ nhàng, ít khi lớn tiếng với bất cứ ai. Bạn sống tình cảm, luôn giúp đỡ người khác nên được yêu thương và tôn trọng. 3 tuần tới, Mùi có nhiều cơ hội làm giàu từ chính tài năng của mình. Không cần nhờ người khác giúp đỡ, bạn cũng sẽ trở thành đại gia sở hữu trong tay khối tài sản khủng khiến nhiều người khao khát.

Mùi trở thành đại gia hốt nhiều vàng bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn có thể chuẩn bị sắm sửa cho dịp Tết đến mà không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Gia đình bạn lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, hòa thuận, tài lộc đổ về đều đặn đến hết năm Kỷ Hợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm