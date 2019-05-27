Top con giáp có tâm Bồ Tát, hành thiện tích đức nhiều nên cuộc sống giàu sang hơn người

Tuất là con giáp khá trung thành, hay hành hiệp trượng nghĩa nên được mọi người yêu mến. Khi ở bên cạnh Tuất, bạn không cần phải lo sợ bị người khác bắt nạt. Bởi có chuyện gì họ cũng đứng ra bảo vệ, bênh vực bạn hết sức. Họ thường hành thiện tích đức nên tâm lúc nào cũng thanh tịnh, thoải mái.

Đặc biệt những người tuổi Tuất lòng dạ ngay thẳng, ít khi săm soi, nói xấu, tọc mạch chuyện của người khác. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn lúc nào cũng bình yên, ít khi gặp sóng gió lớn. Nếu có khó khăn đều được quý nhân giúp đỡ vượt qua chứ không rơi vào bế tắc.

Mão biết cách đối nhân xử thế, thích giúp đỡ người già, trẻ nhỏ và những người khó khăn hơn mình. Thế nên bạn có cuộc sống khá thoải mái về chuyện tiền bạc. Nhờ Thần Phật phù trợ mà bạn có cơ ngơi nhiều người mong ước.

Mão có tấm lòng lương thiện, luôn giúp đỡ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bạn làm đều suôn sẻ, ít xảy ra rắc rối hay trở ngại gì quá lớn. Do tính cách lương thiện, không sân si, khẩu nghiệp mà bạn có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc, tiền bạc phủ phê.

Mão là người sống tình cảm, luôn biết người biết ta. Đặc biệt bạn khá tinh tế, luôn nhận ra những khó khăn của người khác và ra tay giúp đỡ kịp thời. Nhờ vậy mà Mão rất được mọi người xem trọng, nể phục.

Tuổi Thân

Thân có tấm lòng Bồ Tát, làm gì cũng nghĩ cho người khác chứ không trục lợi bản thân. Nếu là người lãnh đạo, bạn khá tâm lý và luôn nghĩ đến lợi ích của cấp dưới. Nếu là nhân viên bình thường, bạn sống rất hòa đồng, luôn giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.

Thân tài giỏi, có trí thông minh hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Thân là người khá tài giỏi, có trí thông minh, nhanh nhẹn nên có được cuộc sống mà hàng người mong ước. Vận trình của Thân thời trẻ có khó khăn nhưng càng về già lại càng hanh thông, vượng phát. Bạn hành thiện tích đức nhiều nên cuộc sống về già không sợ cô đơn hay nghèo đói.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm