Top chàng giáp chung thủy nhất, dù nhà xe có đủ, tiền tỷ trong tay vẫn một lòng với vợ

Đàn bà khác dù dùng trăm phương nghìn kế để mồi chài, dụ dỗ cũng không thể khiến đàn ông tuổi này ngoại tình bởi trong lòng họ chỉ có mỗi vợ.

Chỉ khi con tim rung động, khi có được cảm giác bình yên, hạnh phúc bên đối phương Hợi mới bước chân vào tình yêu, hôn nhân với người phụ nữ của đời mình. Yêu vợ, thương con, hết mức quan tâm, chăm sóc gia đình mình nên kẻ thứ 3 dù muốn cũng đừng mơ chen chân vào mái ấm của Hợi.

Đàn ông tuổi Hợi bản lĩnh, vững vàng và sống tình cảm. Họ nhìn xa trông rộng, biết cách nhìn người nên kẻ khác dù muốn hãm hại hay chơi xấu cũng không thể làm gì được Hợi. Dẫu thuở độc thân khá đào hoa, được rất nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng Hợi không vì thế mà đùa cợt với tình yêu của bất cứ ai.

Hơn ai hết Tý hiểu rằng vợ đã hi sinh vì gia đình như thế nào, cùng chồng vượt qua bao nhiêu khốn khó mới có ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh đàn ông tuổi Tý tinh anh, khôn ngoan lại có gan làm giàu. Thuở mới cưới dẫu vợ chồng còn khổ cực bươn chải mưu sinh nhưng một vài năm sau Tý đã có thể cho vợ cuộc sống sung túc đủ đầy, sung sướng an nhàn.

Có tiền, có địa vị lại khéo mồm khéo miệng nhưng không vì thế mà Tý phản bội vợ con để tìm đến “của lạ”. Hơn ai hết Tý hiểu rằng vợ đã hi sinh vì gia đình như thế nào, cùng chồng vượt qua bao nhiêu khốn khó mới có ngày hôm nay. Vậy nên, dù có “đánh chết” Tý cũng một lòng thủy chung, hết lòng hết dạ với vợ cả đời.

Thìn biết rằng sẽ chẳng ai yêu họ bằng vợ, chỉ vợ mới là người chăm sóc, lo lắng khi họ ốm đau, khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là chàng giáp sống tình cảm, lãng mạn và có khá nhiều tài lẻ. Đàn giỏi, hát hay, kiếm được nhiều tiền lại tinh tế nên dù đã có vợ con nhưng Thìn vẫn là tầm ngắm của rất nhiều cô nàng độc thân khác. Thế nhưng, vợ của Thìn đừng vội lo lắng bởi chồng của họ có dư bản lĩnh để vượt qua cám dỗ.

Thìn ý thức được rằng ngoại tình không chỉ khiến họ đánh mất danh dự, nhân phẩm, mất cả một gia đình hạnh phúc mà con cái cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Hơn cả, Thìn biết rằng sẽ chẳng ai yêu họ bằng vợ, chỉ vợ mới là người chăm sóc, lo lắng khi họ ốm đau, khó khăn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.