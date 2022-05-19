Top các con giáp đụng đâu hỏng đó, số nhọ không ai bằng vào tháng 5 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 19/05/2022 17:10

Bước sang tháng 5 âm lịch, các con giáp dưới đây xui xẻo đủ bề. Cẩn thận nguy hiểm rơi trúng đầu.

Tuổi Hợi

Vận thế của người tuổi Hợi trong tháng này được đánh giá là không ổn định. Áp lực cuộc sống gia tăng, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Con giáp này cần đề phòng bất trắc xảy ra với túi tiền của mình.

Tuổi Hợi nên hạn chế bỏ tiền ra đầu tư để tránh thiệt hại lớn về thu nhập. Sự nghiệp trong tháng này của tuổi Hợi cũng diễn ra không thuận lợi. Bản mệnh dễ bị cuốn vào các cuộc tranh cãi, vướng phải thị phi hoặc điều tiêu cực làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăng tiến.

Tuổi Tý

Xếp thứ 2 trong danh sách những con giáp đen đủi tháng 5 âm lịch này không ai khác chính là người tuổi Tý. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh mưu sự khó thành, gặp phải nhiều chuyện bất trắc ngoài ý muốn. Dù rất cố gắng và nỗ lực nhưng chưa chắc đã có được kết quả như mong đợi.

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Đừng quá lo lắng, bởi vận hạn nào cũng sẽ qua. Lần này bạn gặp bao xui xẻo cũng là do bị tiểu nhân quấy phá mà thôi. 

Cứ làm đến giữa chừng là bị hỏng việc, phần lớn là do bạn không cẩn thận tạo kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng, nếu lần sau chú tâm hơn 1 chút là tiểu nhân có muốn cũng chẳng thể hãm hại được. Sau cơn mưa trời lại sáng, đừng tự nhốt mình trong hố đen sâu thẳm.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, được dự báo có thể làm nên nghiệp lớn. Con giáp này đang trong năm tuổi của mình nên không thể tránh khỏi những khó khăn, trắc trở nhất định.

Tháng này cũng là thời điểm tuổi Dần gặp nhiều phiền phức. Đây là lúc bản mệnh cần bình tĩnh, không nên nóng vội thay đổi công việc hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm.

Trong tháng, tuổi dần cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói để tránh làm tổn thương đến những người xung quanh mình.

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

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