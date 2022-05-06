2 con giáp may mắn hết phần thiện hạ, 1 con giáp dính SAO CHỔI gỡ mãi không ra trong tháng 5 dương lịch

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Tuổi Sửu

Bước sáng tháng 5 dương lịch, tuổi Sửu được quý nhân hậu thuẫn, đi đâu cũng gặp nhiều người yêu quý. Con giáp này có bản tính trung thực, chăm chỉ nên nhận được nhiều cơ hội phát triển, gặt hái được thành tựu đáng nể.

Công việc của tuổi Sửu có sự tiến triển tích cực. Nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh, bản mệnh có thể yên tâm tập trung hoàn thành công việc.

Tuổi Sửu không phải lo lắng nhiều về tài chính trong tháng tới. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần tính toán chi tiêu và những rủi ro có thể gặp phải.

Tuổi Hợi

Quá trình triển khai kế hoạch công việc không diễn ra như mong muốn của người tuổi Hợi, nhất là những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công mất sức, tổn hao trí lực.

Đáng buồn hơn, trong quá trình làm việc con giáp này dễ gặp phải đối tác cố chấp, khó thuyết phục.

Việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Lúc này bạn chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới, tỷ lệ thành công không cao hơn nữa rủi ro tiềm tàng khá lớn.



Các mối quan hệ tình cảm lứa đôi của bạn cũng gặp nhiều bất lợi, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, không ít lần phải chịu tổn thương nhưng không được thấu hiểu.



Cái tôi của hai bạn quá lớn, mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra chẳng ai chịu là người nhún nhường, dần dà mối quan hệ đi vào bế tắc.

Tuổi Mão

Bước qua ngày 1/5, tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ. Con giáp này chỉ cần dốc toàn trí lực, dồn tâm huyết vào theo đuổi mục tiêu mà mình đặt ra. Nếu có thể chủ động nắm bắt cơ hội, tuổi Mão có thể đạt được bước đột phá trong công việc.

Con giáp này cũng nên chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa, đặc biệt là ở nơi làm việc. Tuổi Mão cần đối đãi chân thành với người xung quanh để có thể tìm thêm những người bạn mới.

Tài lộc trong tháng của tuổi Mão được dự báo là ổn định, không cần phải lo lắng về thu nhập.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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