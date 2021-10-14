Top 5 nữ nhân cung hoàng đạo có trí khôn ngoan, sắc sảo hơn người

Điểm "chí mạng" của phụ nữ xưa nay chủ yếu xoay quanh việc quá đa sầu đa cảm, và thường để cảm xúc lấn át lý trí mỗi khi xúc động. Trong số các cung Hoàng đạo nữ, nữ nhân cung Ma Kết thường giữ được sự bình tĩnh, khôn ngoan giỏi hơn các cô gái khác.

Đặc tính này được nàng Ma Kết thể hiện cả trong công việc, tình cảm lẫn đời sống hàng ngày. Hiếm khi để bản thân bị cảm xúc cuốn đi lại thêm "thông minh vốn sẵn tính trời" nên nàng Ma Kết làm gì cũng hợp lý, đúng đắn. Tư duy của Ma Kết luôn bám sát thực tế, không mơ mộng hão huyền, không đề cao ngôn tình lãng mạn. Đây cũng là cái "khôn ngoan" của cô nàng cung Ma Kết.

Khôn ngoan cơ trí, thông minh sắc sảo là ấn tượng phổ biến về nữ nhân cung Hoàng đạo Xử Nữ trong mắt mọi người. Xử Nữ là một trong hai chòm sao được bảo hộ bởi sao Thủy - hành tinh trí tuệ.

Vậy nên các cô nàng thuộc cung Hoàng đạo này sở hữu tư duy sắc bén cùng bộ não thông tuệ là điều vô cùng dễ hiểu. Xử Nữ lại là cung Hoàng đạo đặc biệt tỉ mỉ, kỹ tính, chu đáo. Những tiểu tiết, tiểu xảo đừng hòng qua nổi đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" của cô nàng.

Trong những tình huống cấp bách, sự khôn ngoan cơ trí của nàng Xử Nữ sẽ được bộc lộ rõ. Nàng "bén như dao", hiểu biết rộng, tư duy lại nhanh gấp nhiều lần người khác. Chuyện gì vào tay nàng cũng đều được xử lý gọn gàng đến mức hoàn hảo.

Hạng 3: Bọ Cạp

Trong các bộ phim "cung đấu" - đặc sản của điện ảnh truyền hình Trung Quốc, bao giờ hình tượng nữ nhân cung Bọ Cạp cũng được ưu ái xuất hiện trong những vai diễn "máu mặt".

Họ thường sống sót đến những tập cuối cùng hoặc đôi khi Bọ Cạp cũng chính là tính cách của vai nữ chủ. Điều này nói lên rằng, độ khôn khoan cơ trí của nữ nhân cung Bọ Cạp là "không phải dạng vừa đâu".

Nữ Bọ Cạp nói "thông minh" thì hơi nhẹ. Họ là những người phụ nữ mặn mà, sắc sảo từ trí tuệ đến lời nói. Họ không phải bén ngọt như dao, mà họ chính xác là những con dao! Tự bản thân Bọ Cạp với trí tuệ và sự khéo léo của mình có thể bảo vệ chính mình, lại dư sức khiến kẻ dám "chơi với dao" phải bị thương chảy máu.

Hạng 4: Cự Giải

Trong vòng tròn Hoàng đạo, Cự Giải là cung Hoàng đạo nổi tiếng với trái tim ấm áp, bao dung, giàu tình cảm. Họ luôn hướng về gia đình và đối tốt với mọi người xung quanh.

Tuy nhiên nếu vì sự thiện lương của Cự Giải mà đánh giá thấp sự khôn ngoan cơ trí của họ thì đây chắc chắn là một sai lầm lớn! Nàng Cự Giải có khả năng thiếu hiểu nhân tâm trời sinh. Nàng đọc vị được cảm xúc của mọi người xung quanh thông qua nét mặt, cử chỉ, lời nói của họ.

Nhờ vậy, Cự Giải luôn xuất sắc trong ứng xử. Sự khôn khéo của nữ nhân cung này còn được thể hiện ở câu nói "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Một khi đã đặt mục tiêu, Cự Giải sẽ có được một cách dễ dàng. Khôn ngoan cơ trí nhưng suy cho cùng, Cự Giải vẫn thích hành động theo trái tim lương thiện của mình hơn nên trong danh sách này họ chỉ xếp hạng 4.

Hạng 5: Song Tử

Song Tử là cung Hoàng đạo còn lại được bảo trợ bởi sao Thủy - hành tinh trí tuệ (bên cạnh Xử Nữ). Nữ nhân cung Song Tử thường được tiếng thông minh lém lỉnh ngay từ khi còn bé.

Khả năng giao tiếp của họ cũng có thể được tính là "thần sầu". Mối quan hệ của Song Tử với mọi người xung quanh luôn rộng mở. Trong quan hệ xã giao, bằng sự thông minh của mình, cô nàng Song Tử luôn dễ dàng ứng phó với tất cả mọi người một cách khéo léo, linh hoạt. Những người tốt với Song Tử thì dễ rồi. Còn những người không tốt hãy dè chừng với cô nàng tinh quái và lắm chiêu này!

Cái đầu của Song Tử luôn thiên biến vạn hóa! Ai mà biết họ có thể dùng cách gì để trả đũa những người gây phiền não cho mình! Tuy thông minh xuất chúng nhưng Song Tử chỉ xếp hạng 5 bởi tâm tư của nữ nhân cung Hoàng đạo này không sâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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