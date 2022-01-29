TOP 3 con giáp vận may đến liên tục, được lộc trời cho, quý nhân phù trợ, tiền vào túi rủng rỉnh trong vòng 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29/01/2022 08:30

'TOP 3' con giáp phát tài sẽ nắm bắt được lợi thế hơn người, khởi sắc trông thấy ở nhiều phương diện như thể "nước đẩy thuyền lên", phát cả sự nghiệp và tiền bạc.

Tuổi Tý

Trong vòng 7 ngày tới, tuổi Tý sẽ có nhiều khởi sắc, nhất là trên phương diện tài lộc. Dù làm ở lĩnh vực gì con giáp này cũng thu về một khoản hậu hĩnh giúp túi tiền được rủng rỉnh, chẳng phải lo chuyện chi tiêu. Người làm công ăn lương công việc hanh thông. Tý gặt hái được thành công, được cấp trên khen ngợi. Thậm chí có thể được thưởng nóng.

Tý dường như đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, thử sức ở nhiều vai trò mới. Tin vui là con giáp này làm rất tốt.

TOP 3 con giáp vận may đến liên tục, được lộc trời cho, quý nhân phù trợ, tiền vào túi rủng rỉnh trong vòng 7 ngày tới - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Bước sang năm 2022, nhất là trong 7 ngày sắp đến con giáp này sẽ chủ động nắm được vận hạn về các mặt như tài lộc, công danh, tình duyên gia đạo hay sức khỏe..., từ đó đón chào năm mới với tâm thế phấn khởi, an nhiên.

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong năm 2022. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

TOP 3 con giáp vận may đến liên tục, được lộc trời cho, quý nhân phù trợ, tiền vào túi rủng rỉnh trong vòng 7 ngày tới - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Tháng này, người tuổi Mùi nuôi nhiều tham vọng, càng về cuối năm âm lịch, bạn lại càng không ngừng tranh đua để đạt được vị trí tốt nhất và có được mức lương xứng đáng với năng lực, công sức bỏ ra. Chính điều này khiến bạn không thể tránh được việc đụng độ với đối thủ. 

 

Trong 7 ngày tới đạt được nhiều lợi thế lớn lao trong công việc không chỉ nhờ may mắn mà chủ yếu là nhờ năng lực của bản thân, bạn có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm.

TOP 3 con giáp vận may đến liên tục, được lộc trời cho, quý nhân phù trợ, tiền vào túi rủng rỉnh trong vòng 7 ngày tới - Ảnh 3

Ảnh minh họa: Internet

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