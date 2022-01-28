Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 28/01/2022 07:15

Tử vi dự báo những con giáp này sẽ đón lộc khí trời ban trong thời gian tới. Nhờ đó, vận trình của bản mệnh trong vòng 10 ngày nữa sẽ phát tài, tiền vào như nước.

Tuổi Tý

Mọi cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng sắp xếp cho bạn một vị trí cao hơn để tỏa sáng trong tương lai.

Thổ khắc Thủy khuyên người tuổi Tý cần phải chú ý hơn đến chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, sự nghiệp trong vòng 10 ngày nữa vô cùng may mắn là thời điểm tốt để tuổi Tý cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. 

Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1

Tuổi Mão

Tuổi Mão có cơ hội tăng thêm thu nhập bằng nghề tay trái, nhận về một số tiền lớn gấp bội so với những ngày tháng trước đó. Con giáp này cần chủ động tận dụng khoảng thời gian may mắn để mở rộng kinh doanh, nhận thêm công việc mới. Dù làm ở lĩnh vực nào, tuổi Mão cũng có quý nhân phù trợ.

Nhờ đó, họ sớm vượt qua khó khăn, một đường thẳng tiến, thành công đã nhìn thấy trước mắt, việc kiếm tiền cũng không còn quá áp lực. Từ giờ trở đi, người tuổi Mão sẽ đối mặt với những ngày đặc biệt, vui vẻ liên miên. 

Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2

Tuổi Hợi

Tử vi trong vòng 10 ngày tới, những người tuổi Hợi phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, trong thời gian tới con giáp có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ.

Những người tuổi Hợi nếu đang có ý định "nhảy việc" hay thử sức ở một vai trò mới, bản mệnh may mắn nên bạn có thể tiến hành ngay từ bây giờ sẽ có cơ hội tìm thấy công việc như ý.

Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3

Ảnh minh họa: internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

TOP '3 con giáp' thần phật phù hộ 'tiền vào như nước' công danh sự nghiệp thuận lợi trong vòng 7 ngày tới

TOP '3 con giáp' thần phật phù hộ 'tiền vào như nước' công danh sự nghiệp thuận lợi trong vòng 7 ngày tới

Tử vi nói rằng, 3 con giáp này nhận được rất nhiều may mắn trong 7 ngày tới. Nhờ đó, trong cuộc sống của họ sẽ có những chuyển biến tích cực.

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