Tết 2022: Cúng rước ông bà tổ tiên ngày 30 Tết như nào cho đúng

Tuy nhiên, nhiều gia đình khi làm lễ bái cúng rước ông bà ngày 30 tết , không thể đi ra mộ vì ở xa hoặc vì lý do nào đó mà gia đình không có điều kiện trực tiếp ra đọc văn khấn mời ông bà về ăn tết ngoài mộ. Có thể làm mâm cơm dâng cúng mời gia tiên vào trưa hoặc đầu giờ chiều ngày 30 Tết.

Có hai cách để rước ông bà tổ tiên về ăn Tết năm 2022: con cháu có thể trực tiếp ra phần mộ gia tiên vào chiều 30 Tết khoảng 14 chiều. Sau đó, các con cháu cúng nhau sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ để thể hiện sự đoàn kết gia đình, tỏ lòng thành với ông bà tổ tiên. Sau đó thắp hương cúng vái mời gia tiên, nếu có nhiều mộ thì mỗi mộ thắp 3 nén, 5 nén hoặc 7 nén, không nên thắp 1 nén cho mộ gia tiên trong ngày này.

Bữa cơm ngày 30 Tết ngoài ý nghĩa tổng kết một năm cũ qua đi còn là lúc các gia đình người Việt bày tỏ lòng biết ơn hiếu kính của mình với ông bà Tổ tiên.

Mỗi vùng miền sẽ có những phong tục khác nhau trong việc chuẩn bị mâm lễ cúng đón gia tiên vào ngày 30 Tết. Tuy nhiên, sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình để chuẩn bị đồ lễ bài cúng chiều 30 Tết để đón gia tiên, nhưng đa số chủ yếu gồm những thứ cơ bản như: sau khi dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, bàn thờ gia tiên sạch sẽ, chuẩn bị: hoa tươi, mâm cơm, mâm ngũ quả, giấy tiền vàng mã, hương vòng hoặc hương cây, đèn hoặc nến, cau trầu, rượu, trà, nước ngọt, bánh chưng hay bánh tét.

Có thể cúng mâm cổ mặn hoặc chay tùy từng gia đình, các món ăn ngày Tết được bày biện trang nghiêm, nếu là cúng mặn thì nhất thiết phải có xôi và gà trống luộc.

Trong mấy ngày Tết, bàn thờ luôn có ông bà Tổ tiên hiển diện. Vì thế để cho bàn thờ luôn được thắp sáng, hương khói đầy đủ, mỗi gia đình nên chuẩn bị loại hương vòng to để có thể thắp được suốt ngày. Sau khi cúng rước ông bà xong, đợi tàn 2 phần hương thì mang phần vàng mã đi hóa. Các lễ vật cúng cần được bày biện trang nghiêm, thịnh soạn trên bàn thờ gia tiên. Sau đó gia chủ cần chuẩn bị văn khấn cúng rước ông bà ngày 30 Tết trước đó bằng cách đọc thuộc hoặc ghi chép ra giấy, vừa đọc vừa khấn, thể hiện tấm lòng thành kính nhất. Trước khi khấn cúng, gia chủ cần thắp hương đèn đầy đủ rồi mới cúng bái mời gia tiên.

Văn khấn cúng lễ rước ông bà ngày 30 Tết đầy đủ nhất

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào Phán quan.

Con kính lạy Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ thổ Long Mạch Tôn thần, các ngài Tiền Chu tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn thần cai quản trong xứ này.

Con kính lạy hương linh:...........................

Hôm nay là ngày ............tháng Chạp, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.

Tín chủ (chúng) con là:...............ngụ tại:....................

Chúng con sắm sanh phẩm vật, hương hoa nước quả, kim ngân bạc vàng, trình cáo Tôn thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là:......................có phần mộ táng tại........................về với gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con được phụng sự trong tiết xuân thiện, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, Phủ thùy doãn hứa.

Âm dương cách trở

Chén nước nén hương

Thành tâm kính lễ

Cúi xin chứng giám

Phù hộ độ trì

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn cúng lễ giao thừa: trong nhà & ngoài trời

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con kính lạy Bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sinh.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các cụ tổ tiên nội - ngoại chư vị tiên linh.

Nay là phút giao thừa năm..........với năm..............; chúng con là:...............; sinh năm:............; hành canh:.......................tuổi, cư ngụ tại:..................;

Phút Giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tổng cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dân lên trước án, cúng dàng Phật - Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch Tài thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lạy kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn cúng rước ông bà ngày 30 Tết nhằm giúp cho gia chủ chuẩn bị được lời khấn cúng một cách suôn sẻ, thể hiện lòng thành tâm, sự biết ơn sâu sắc nhất tới các vị tổ tiên. Vì vậy, việc chuẩn bị văn khấn 30 Tết rước ông bà ngày 30 Tết cần được chuẩn bị kỹ càng, trang nghiêm, không được xem nhẹ, sơ sài.

Ảnh tổng hợp: Internet