Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua

Tâm linh - Tử vi 28/01/2022 06:08

Chưng hoa trên bàn thờ vào ngày Tết đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, việc chọn hoa để đặt lên bàn thờ cần sự cẩn trọng, không được tùy tiện kẻo rước họa vào người. Vậy ngày tết nên cắm hoa gì trên bàn thờ để vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa phong thủy tốt, đem lại may mắn tài lộc cho gia đình? Hãy tham khảo những gợi ý dưới đây của chúng tôi nhé!

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều gia đình người Việt thường rất kỹ lưỡng khi chọn những loại cây, loại hoa để chưng bàn thờ gia tiên. Mỗi loại đều sẽ mang ý nghĩa và đặc trưng riêng. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và nhu cầu của mỗi gia đình thì sẽ có cách chọn hoa khác nhau, sau đây là những gợi ý chưng hoa trong ngày Tết được nhiều người yêu thích lựa chọn, không những thế còn mang ý nghĩa rước tài lộc và may mắn vào nhà.

Hoa đào

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1

Hoa đào là loại hoa khá quen thuộc trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Cây đào được xem là tinh hoa của Ngũ hành, theo phong thủy cây này có thể trị bách quỷ nên khi đón năm mới ta thường thấy các gia đình hay trồng đào hoặc chưng bày một chậu đào trước cửa nhà. 

Hoa đào tượng trưng cho sự đổi mới, sự sinh sôi và phát triển mạnh mẽ, nó có thể mang đến nguồn sinh khí mới, giúp mọi người trong nhà luôn khỏe mạnh, bình an và vạn sự như ý.

Hoa mai vàng

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2

Màu vàng của hoa mai thuộc hành thổ trong ngũ hành, màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát triển. Mọi người cho rằng năm cánh hoa là năm thần cát tường, tượng trưng ngũ phúc: vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình.

Người ta thường quan niệm nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới. 

Hoa mai còn tượng trưng cho phẩm tiết cao quý, khí phánh của người quân tử, là niềm cảm hứng rất kinh điển trong thơ ca. Và là biểu tượng may mắn trong cả năm, nếu sáng mùng 1 Tết hoa mai nở. 

Cây quất 

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3

Theo âm Hán của từ "quất" gần giống âm của từ "cát", cây quất thường được chọn để trang trí trong nhà vào ngày Tết. Chính vì vậy, mỗi khi Tết đến xuân về, ngoài việc xem ngày tốt xấu để dọn dẹp nhà cửa đón Tết, nhà nhà đều bày trí cây quất với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn trong cả năm cho gia đình.

Ngoài ra, cành quất trĩu quả trong quan niệm dân gian là biểu tượng cho sức khỏe, bình an và sự may mắn trong tình duyên, thể hiện sum vầy của nhiều thế hệ con cháu trong gia đình.

Trong kinh doanh, đặt cây quất ở văn phòng hoặc cửa hàng sẽ đem lại cát khí lớn lao, sự đầu tư sáng suốt và thu được nhiều tài lộc.

Về phong thủy, người chọn quất phong thủy thường muốn không chỉ mang vượng khí cho mình, mà cho cả mỗi thành viên trong gia đình. Bởi vì mỗi người đều có một mệnh khác nhau, mà cây quất "đạt" lại đạt được yếu tố ngũ hành: kim (hoa màu trắng) sinh thủy (lá xanh đậm), thủy sinh mộc (thân cây), mộc sinh hỏa (quả chín màu cam), hỏa sinh thổ (đất trong chậu) và thổ sinh kim (hoa màu trắng).  

Hoa lan

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4

Loài hoa "nữ hoàng" này tượng trưng cho sự giàu có, sang trọng, quý phái. Trong phong thủy, hoa lan mang lại nhiều may mắn, vượng khí cho gia chủ. Chính vì vậy, với vẻ đẹp sang trọng, màu sắc rực rỡ, loài hoa này thường được bày ở trong phòng khách mỗi dịp xuân về.  

Hoa vạn thọ

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5

Ngoài sự hiện diện như một đặc trưng của mùa xuân. Hai chữ vạn thọ còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Vạn biểu trưng cho sự tốt lành, cát tường, vô số. Thọ thể hiện cho sự sống lâu dài để hưởng phúc lộc. Vạn thọ là mơ ước của nhiều người khi năm mới đến...

Hoa cúc

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 6

Từ lâu hoa cúc luôn được nhiều người lưa chọn để trang trí trong nhà hay đặt tại những vị trí quan trọng bởi cúc nằm trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai". Cúc đứng thứ hai trong tứ quý, tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc.

Ngoài ra cúc được nhiều người yêu thích là do màu sắc tươi mới, vì thế vào mỗi dịp Tết đến nhà nhà đều chọn cho mình một chậu cúc nhỏ hay cắm một bình hoa cúc trưng bày trong phòng khách hoặc bàn thờ tổ tiên.

Hoa đồng tiền

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 7

Gắn với cái tên của nó nên nhiều người lựa chọn hoa đồng tiền trưng bày trong phòng khách mỗi dịp Tết đến xuân về với mong muốn cầu may, phát tài, phát lộc và thu hút được nhiều "tiền tài". 

Nụ tầm xuân

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 8

Nụ tầm xuân từ lâu cũng được mọi người ưa chuộng để trang trí tết mặc dù không nở hoa khoe sắc như các loại hoa khác nhưng nụ tầm xuân vẫn được nhiều người chọn mua bởi mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng.

Lý giải cho ý nghĩa của loại hoa này người ta cho rằng nụ tầm xuân "nguyên thủy" có màu trắng. Sau khi nhập về, các chủ hoa ngâm nước màu cho nụ thêm "xuân". Ngày Tết hai màu đỏ và vàng được ưa chuộng nhất. 

Cây phất dụ

Tết 2022: nên chưng hoa gì trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 9

Một trong những loại cây phong thủy thường được mua rất nhiều vào dịp Tết là cây phất dụ. Phất dụ còn được gọi với cái tên khác là tre may mắn, tre phong thủy, cây phát tài,...Vì thế, loài cây này biểu trưng cho tài lộc của gia chủ.

Với dáng xếp tầng phổ biến, chậu phất dụ nhỏ có cả 5 yếu tố Kim (chậu thủy tinh, chậu gốm) - Thủy (cây phất dụ trồng trong nước) - Thổ (đá được xếp trong chậu cây) - Hỏa (cây được thắt nơ đỏ) - Mộc (cây phất dụ)...biểu trưng cho sự hòa hợp, hài hòa cho dịp năm mới. Tùy vào số lượng thân cây mang một ý nghĩa riêng 3 - cho sự hạnh phúc; 5 - cho sức khỏe; 2 - cho tình duyên; 8 - cho tài lộc; 9 - cho thời vận.

Ảnh minh họa: Internet

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