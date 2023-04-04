Top 3 con giáp vẫn còn chịu áp lực lớn, làm gì cũng phải cẩn thận, bức phá bất ngờ, cuối năm vực dậy, thành công "nở muộn"

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý trung thực, ngay thẳng. Đôi khi lời nói quá thẳng thắn của họ làm người khác mất lòng. Muốn thành công, con giáp này cần khéo léo hơn trong giao tiếp và biết cách duy trì các mối quan hệ.

Đây là năm Tam Tai thứ hai của con giáp tuổi Tý và cũng được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Con giáp này có thể gặp khó khăn, trở ngại trong công việc, sức khỏe sa sút, tình duyên trắc trở. Tốt nhất, họ nên cẩn trọng về lời ăn, tiếng nói để tránh vạ miệng.

Đây là năm Tam Tai thứ hai của con giáp tuổi Tý và cũng được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm.

Bước sang năm Quý Mão, con giáp tuổi Tý sẽ gặp cả hạn Tam Tai và Thái Tuế. Theo quan niệm dân gian, người tuổi Tý mà gặp năm Mão thì làm ăn khó vượng, sự nghiệp khó vững.

Ngoài ra, con giáp này dễ đầu tư thua lỗ, làm ăn đổ bể nên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi khởi nghiệp. Trong quá trình xuất hành, họ dễ bị tai nạn, kỵ sông, kỵ biển. Năm nay, người tuổi Tý làm nhà, kết hôn cũng không gặp may mắn.

Tuổi Mùi

Bạch Hổ hung tinh đe dọa vận trình tuần mới của người tuổi Mùi, nhắc nhở bạn cần phải làm việc chắc chắn và tập trung hơn để hạn chế những rủi ro và rắc rối có thể gặp phải. Có thể bạn nghĩ mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng vào lúc vận khí sa sút, những xui xẻo lũ lượt kéo đến sẽ khiến bạn không kịp trở tay.

Cạnh tranh trong công việc có xu hướng tăng. Cơ hội ngang nhau nên ai cũng muốn giành được lợi thế. Thậm chí có thể bản mệnh sẽ bị tiểu nhân lợi dụng làm những việc không đem lại kết quả hay lợi ích gì cho mình. Mặc dù công sức bỏ ra không ít nhưng thành quả lại bị kẻ khác nẫng mất.

Bạch Hổ hung tinh đe dọa vận trình tuần mới của người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra con giáp này cũng phải chú ý trong quá trình đi lại, xuất hành đi xa đến những nơi đất khách quê người vì có điềm báo dễ bị tai nạn hay vướng phải những tai họa từ trên trời rơi xuống. Tốt nhất bạn không nên đi một mình đến những nơi hoang vắng hoặc đêm khuya, chớ để đồ đạc quý giá hớ hênh.

Chuyện tình cảm cũng không được may mắn cho lắm. Người độc thân dù vẫn có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng bạn lại quá lý trí, luôn cân đo đong đếm quá nhiều nên có thể sẽ bỏ lỡ mối duyên đẹp. Trong khi đó, người đã có đôi lại gặp phải khó khăn trong quá trình giao tiếp, cũng bởi đôi bên đều có cái tôi quá cao.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ có tầm nhìn xa trông rộng và lòng dũng cảm tuyệt vời. Họ sẽ luôn có nguồn năng lượng vô tận để phấn đấu và có đủ lý trí để giải quyết mọi việc một cách rành mạch, sáng suốt. Con giáp này sẽ không để ban thân bị bủa vây bởi những cảm xúc tiêu cực. Họ tương đối bận rộn, tham vọng hướng tới các mục tiêu có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của mình.



Tuổi Ngọ sẽ nắm bắt được cơ hội để phát triển, tương lai không sợ bị tụt hậu. Ảnh minh họa: Internet

Những thay đổi này đã mang lại tác động nhất định cho người tuổi Ngọ, giúp họ ngày càng tự tin hơn. May mắn thay, sự phát triển của con giáp tuổi Ngọ vào cuối năm nay không còn trì trệ như hồi đầu năm. Sau một thời gian dài giẫm chân tại chỗ, người tuổi Ngọ lặng lẽ tiến bộ, đến cuối năm sẽ thay đổi cuộc sống không như ý của mình.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này sẽ thu được kết quả tốt trong công việc, cuộc sống không còn chống lại họ mà dần dần cải thiện tốt hơn. Chỉ cần là người có khả năng, người tuổi Ngọ sẽ nắm bắt được cơ hội để phát triển, tương lai không sợ bị tụt hậu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo