Cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Thân cơ hội thăng tiến, con đường quan lộc rộng mở vô cùng. Bạn được trao cơ hội để khẳng định bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ghi điểm xuất sắc với cấp trên nên sẽ được đề bạt vào những vị trí cao hơn, xứng đáng hơn.

Bản mệnh sẽ được nhiều người khác phái để ý, thậm chí là có thể bắt đầu một mối quan hệ. Hãy cứ thoải mái sống đúng với tính cách thật của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn gặp được định mệnh của đời mình. Có những lúc tưởng chừng đã chạm tay vào hạnh phúc thì lại thấy rời xa.

Tỷ Kiên cũng giúp sức khá tốt cho con giáp này trong những tình huống phải đưa ra lựa chọn. Bạn có những quyết định đúng đắn, quyết đoán và dứt khoát, từ đó nắm giữ cơ hội và phát huy khả năng một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đã định, không để lỡ mất thời cơ.

Cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Thân cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai, tuổi Mão rất háo hức với công việc, con giáp này muốn dồn toàn bộ sự sáng tạo, nhiệt huyết cho những mục tiêu mới trong đời sống. Sự tích hợp niềm đam mê vào sự nghiệp chính là bước cơ bản để trở thành hình mẫu mà bản mệnh luôn luôn mơ đến đấy.

Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thử sức với một diện mạo mới. Đời sống gia đình và các mối quan hệ bạn bè cũng đang đòi hỏi quỹ thời gian xứng đáng hơn. Tuy nhiên ngũ hành xung khắc dự báo người thân trong nhà gây bất hòa. Tuổi Mão nên cố gắng nhẫn nhịn một chút thì mọi việc sẽ qua thôi.

Thổ sinh Kim, các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ. Đôi lứa tính tới chuyện trăm năm, yêu thương nhau đủ độ thì tính tới lúc về chung một nhà, để tình yêu được thăng hoa và cùng nhau đắp xây hạnh phúc.

Thổ sinh Kim, các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có một ngày gặp nhiều may mắn nếu làm nghề tự do. Bạn có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định và triển vọng trong tương lai. Cái đích bạn đặt ra đã không còn ở xa nữa.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ 7 ngày 3/12/2022, đường tài lộc của tuổi Dậu có dấu hiệu tăng tiến. Việc buôn bán kinh doanh rất thuận lợi. Con giáp này được mọi người ủng hộ và hỗ trợ hết lòng nên càng có thêm động lực cố gắng, tiền bạc ùn ùn kéo về, bù đắp lại thời gian vất vả vừa qua.

Kim sinh Thủy cho thấy bạn nhận được sự cổ vũ, động viên của người thân trong gia đình. Hãy coi người thân là động lực để có thể vượt qua những sự cố bất ngờ phát sinh trong cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng nên tâm sự với người thân để cảm thấy nhẹ nhõm hơn

Người tuổi Dậu có một ngày gặp nhiều may mắn nếu làm nghề tự do - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo