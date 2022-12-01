Xui đuổi vận đen, đúng khuya mai (2/12), 3 con giáp này MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hóa điềm lành, cuộc đời mở ra trang mới, cơ hội tới tay, vận trình viên mãn vô biên

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 14:25

Đúng khuya nay 2/12, 3 con giáp này may mắn gõ cửa, vạn sự hóa điềm lành, cuộc đời chính thức mở ra, cơ hội tới tay, vận trình thắm sắc, tình - tiền viên mãn vô biên.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết phương diện tài lộc của người tuổi Tị khá sáng nhờ được Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới. Điều này giúp cho con đường kiếm tiền của bạn hanh thông hơn bao giờ hết.

Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, và để có thể được như vậy thì một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Xui đuổi vận đen, đúng khuya mai (2/12), 3 con giáp này MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hóa điềm lành, cuộc đời mở ra trang mới, cơ hội tới tay, vận trình viên mãn vô biên - Ảnh 1
Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc ngày mai nhẹ nhàng, suôn sẻ, nhiều may mắn, vận khí gia tăng rõ rệt. Đặc biệt nếu bạn đang trên con đường học hành hoặc đang theo những khóa học bổ sung, khả năng tiếp thu rất tốt. Việc thi cử thuận lợi, đạt được thành tích cao.

Về tài vận, tiền bạc đang giữ ở mức ổn định và những khoản đầu tư đang bắt đầu mang lại những kết quả tích cực. Ngày mai bạn chẳng nên tiêu xài vào những thứ vô nghĩa, thời gian rảnh nên đọc sách, ra ngoài cùng bạn bè đừng nên giết thời gian vào những trang web mua sắm, bạn sẽ đốt cả đống tiền vào quần áo, mỹ phẩm.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh may mắn gặp được một người yêu và hiểu cho mình. Những bận rộn vừa qua không làm tình yêu của hai bạn trở nên phai nhạt. Cả hai luôn tin tưởng vào đối phương và sẵn sàng là hậu phương vững chắc luôn ở đằng sau động viên, tiếp thêm sức mạnh để người kia tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn.

Xui đuổi vận đen, đúng khuya mai (2/12), 3 con giáp này MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hóa điềm lành, cuộc đời mở ra trang mới, cơ hội tới tay, vận trình viên mãn vô biên - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, bản mệnh may mắn gặp được một người yêu và hiểu cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai dưới sự che chở của Lục Hợp, người tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Bản mệnh khó khăn lại có người trợ giúp, không gặp phải trắc trở gian nan gì quá lớn.

Chính Quan xuất hiện, con giáp này cần kiên định hơn, giữ vững lập trường đã định, vững tin vào những gì mình đã lựa chọn. Để làm được điều đó, trước khi quyết định hãy tìm hiểu kĩ càng, tạo niềm tin cho chính bản thân mình. Nếu ngay cả bản thân cũng không thể tin tưởng thì sao bạn có thể khiến cho người khác tin mình.

May mắn hơn, bản mệnh đào hoa vượng, người độc thân tuổi Mùi dễ gặt hái được hạnh phúc, người đang yêu được tận hưởng mật ngọt của tình yêu.

Xui đuổi vận đen, đúng khuya mai (2/12), 3 con giáp này MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hóa điềm lành, cuộc đời mở ra trang mới, cơ hội tới tay, vận trình viên mãn vô biên - Ảnh 3
Chính Quan xuất hiện, con giáp này cần kiên định hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa mai 2/12: TOP 3 con giáp vận trình thăng hoa, may mắn bám gót, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh một bước lên hương, tình - tiền viên mãn, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Đúng 12h trưa mai 2/12: TOP 3 con giáp vận trình thăng hoa, may mắn bám gót, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh một bước lên hương, tình - tiền viên mãn, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Đúng 12h trưa mai, tử vi dự đoán 3 con giáp này vận trình thăng hoa, may mắn bám gót, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh một bước lên hương, tình - tiền viên mãn, cuối năm cặp đôi về chung nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp xui xẻo con giáp hôm nay con giáp ngày mai tử vi ngày mai tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà