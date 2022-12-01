Xui đuổi vận đen, đúng khuya mai (2/12), 3 con giáp này MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hóa điềm lành, cuộc đời mở ra trang mới, cơ hội tới tay, vận trình viên mãn vô biên

Tử vi ngày mới cho biết phương diện tài lộc của người tuổi Tị khá sáng nhờ được Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới. Điều này giúp cho con đường kiếm tiền của bạn hanh thông hơn bao giờ hết.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, và để có thể được như vậy thì một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc ngày mai nhẹ nhàng, suôn sẻ, nhiều may mắn, vận khí gia tăng rõ rệt. Đặc biệt nếu bạn đang trên con đường học hành hoặc đang theo những khóa học bổ sung, khả năng tiếp thu rất tốt. Việc thi cử thuận lợi, đạt được thành tích cao.

Về tài vận, tiền bạc đang giữ ở mức ổn định và những khoản đầu tư đang bắt đầu mang lại những kết quả tích cực. Ngày mai bạn chẳng nên tiêu xài vào những thứ vô nghĩa, thời gian rảnh nên đọc sách, ra ngoài cùng bạn bè đừng nên giết thời gian vào những trang web mua sắm, bạn sẽ đốt cả đống tiền vào quần áo, mỹ phẩm.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh may mắn gặp được một người yêu và hiểu cho mình. Những bận rộn vừa qua không làm tình yêu của hai bạn trở nên phai nhạt. Cả hai luôn tin tưởng vào đối phương và sẵn sàng là hậu phương vững chắc luôn ở đằng sau động viên, tiếp thêm sức mạnh để người kia tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh may mắn gặp được một người yêu và hiểu cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai dưới sự che chở của Lục Hợp, người tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Bản mệnh khó khăn lại có người trợ giúp, không gặp phải trắc trở gian nan gì quá lớn.

Chính Quan xuất hiện, con giáp này cần kiên định hơn, giữ vững lập trường đã định, vững tin vào những gì mình đã lựa chọn. Để làm được điều đó, trước khi quyết định hãy tìm hiểu kĩ càng, tạo niềm tin cho chính bản thân mình. Nếu ngay cả bản thân cũng không thể tin tưởng thì sao bạn có thể khiến cho người khác tin mình.

May mắn hơn, bản mệnh đào hoa vượng, người độc thân tuổi Mùi dễ gặt hái được hạnh phúc, người đang yêu được tận hưởng mật ngọt của tình yêu.

Chính Quan xuất hiện, con giáp này cần kiên định hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo