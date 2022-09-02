Top 3 con giáp tiền vào như nước vào tháng 9/2022, 1 tuổi nhận Phúc khí, đại lộc xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 19:32

Bước sang tháng 9/2023, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Tháng này Dần gặp nhiều may mắn nhờ có Thực Thần trợ vận. Từ đầu tháng tài lộc đã khá khẩm nên Dần có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn.

Bản mệnh tháng này phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh. Cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không rơi vào cảnh lao đao.

Vì Dần là người hiểu biết, năng động, dũng cảm và có động lực cao nên có thể giữ thái độ nhiệt tình với cuộc sống mọi lúc mọi nơi. Bản mệnh kiên nhẫn và đưa ra những phán đoán hợp lý khi đối mặt với nhiều vấn đề. Bởi vậy mà Dần ít khi mắc sai lầm.

Tháng 9 dương lịch, Dần được quý nhân che chở nên có cơ hội làm giàu, tiền vào như nước. Bản mệnh nếu nỗ lực thì sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Không chỉ thuận lợi về tài chính, Dần còn có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong tháng 9 dương lịch, bản mệnh có cuộc sống sung túc hơn hẳn tháng cũ.

Top 3 con giáp tiền vào như nước vào tháng 9/2022, 1 tuổi nhận Phúc khí, đại lộc xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Được Tam Hợp cục chiếu cố nên chuyện làm ăn của Thân vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tránh được nhiều tai họa liên quan đến tiền bạc giúp cả tháng suôn sẻ.

Vì vốn dĩ là người sắc sảo, khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân lại ăn nói khéo léo nên Thân rất được lòng mọi người dù họ ở đâu, làm gì.

Người tuổi Thân cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc nên có thể đưa ra tính toán khôn khéo giúp bản thân nhanh chóng đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Đặc biệt Thân luôn tràn đầy năng lượng, giữ được ý chí của bản thân. Trong tháng 9 dương lịch, vận may sẽ lần lượt tới với bản mệnh giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn. Đặc biệt, vận may ập tới tạo cơ hội cho con giáp này có thể tậu nhà, tậu xe ngay trong năm.

Top 3 con giáp tiền vào như nước vào tháng 9/2022, 1 tuổi nhận Phúc khí, đại lộc xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tháng 9 dương, Sửu có Lục Hợp nâng đỡ nên gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng Sửu vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân.

Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít.

Tuy có chút vất vả trong tháng này nhưng đổi lại vận trình tài lộc của Sửu có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp của Sửu trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

Top 3 con giáp tiền vào như nước vào tháng 9/2022, 1 tuổi nhận Phúc khí, đại lộc xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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