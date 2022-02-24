Top 3 con giáp tháng 3 hưởng lộc trời ban, tháng 4 thăng quan tiến chức, tháng 5 mua nhà tiền tỷ

Người tuổi Hợi biết tích lũy và chế ngự cảm xúc của mình, nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công như mong đợi. Thành công đến với họ không quá khó khăn nhưng cũng không quá nhanh mà từ từ từng bước vững chắc.

Có thể nói, số mệnh giàu sang của người tuổi Hợi chỉ có 2 phần, 8 phần còn lại đều dựa vào chính sức lực và sự cố gắng của họ mà có được. Với họ, trở thành tỷ phú hoặc đơn giản là có nhiều tiền chỉ là vấn đề thời gian. Trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 này, may mắn sẽ đến với người tuổi Hợi, bản mệnh không cần cố gắng nhiều cũng đủ hưởng vinh hoa ngút trời.

Thời gian trước đây, tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính dù không quá tệ hại nhưng cũng đủ gây phiền não. Nhưng may mắn là trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 này, tuổi Thìn được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, ví của bản mệnh sẽ từ từ dày lên gấp nhiều lần. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Dự kiến vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 này, tuổi Thìn sẽ gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó có cuộc sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

Dự kiến vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 này, tuổi Thìn sẽ gây dựng được cơ ngơi ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 này, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay. Cát tinh vây quanh, chỉ cần cơ hội tới là con giáp này gặt hái không ít thành quả luôn đó chứ. Bản mệnh may mắn đến độ ra ngõ cũng có thể bắt được tiền, rút thăm trúng thưởng cũng được nhận giải cơ mà.

Chẳng những thế, sự nghiệp của con giáp này cũng đang trên đà thăng tiến. Bản mệnh làm được rất nhiều điều mà trước đó chưa ai làm được. Tập trung dốc sức vào công việc nên có thể sức khỏe của bản mệnh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nên hãy cân đối thời gian mà nghỉ ngơi cho hợp lý nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.