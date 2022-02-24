Tháng 3 MÂY ĐEN che phủ, 3 con giáp này làm đâu hỏng đấy, tiền của hao hụt, tài chính suy giảm, tiểu nhân quấy phá, vận trình lâm nguy

Tháng 3 này là tháng kém may của tuổi Tỵ về vấn đề tình cảm và cả công danh. Họ thường xảy ra bất đồng, mâu thuẫn và dễ dẫn tới chuyện ly biệt.

Ngoài ra, tháng 3 có hung tinh quy tụ gây cho người tuổi Tỵ cảm giác ức chế vì những chuyện rất nhỏ nhoi trong vận trình công danh sự nghiệp. Người tuổi Tỵ và các đồng nghiệp dễ xảy ra tranh cãi hơn bình thường. Nếu đối phương là một kẻ hay để bụng, tuổi Tỵ thậm chí còn có thể bị đâm sau lưng lúc nào không hay vì sự ghen ghét, đố kị.

Tử vi tháng 3 cho biết những người tuổi Dần sẽ gặp xui xẻo, dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Lời khuyên là trong thời gian này tuổi Dần nên tập trung trong công việc để không mắc phải một vài sai sót không đáng có.

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Dần cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó, nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến công việc của bạn, hãy hết sức thận trọng trong những quyết định lớn nhé!

Trong tháng 3 tới, những người tuổi Sửu nên nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ tháng 3 tới, tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Trong thời gian này nếu bạn tập trung trong công việc nên bản mệnh dễ mắc phải một vài sai sót không đáng có khiến bạn phải mất công khắc phục.

Trong tháng 3 tới, những người tuổi Sửu nên nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót trước đó, nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến công việc và bị cấp trên khiển trách bạn cần phải tỉnh táo xử lý mọi việc hết sức thận trọng nhé!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.