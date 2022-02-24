Sau ngày 25/2, Kiếp Tài báo hiệu, 3 con giáp này bị sao chổi theo sau, vận xui kéo vào nhà, tiểu nhân chơi xấu, tiền tài bay đi mất

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 13:20

Tử vi 12 con giáp cho thấy, sau ngày 25/2, do gặp toàn chuyện xui, 3 con giáp này sự nghiệp đình trệ, tài vận bất thông, phú quý mất hút, tiền của thâm hụt đủ đường.

Tuổi Mão

Sau ngày 25/2, người tuổi Mão sẽ gặp phải khá nhiều vấn đề. Sức khỏe đi xuống vì vậy cần lưu ý về giờ giấc sinh hoạt. Nếu thấy bản thân không khỏe, bạn nên đi khám để nhận được chỉ định tốt nhất, chớ “tự chữa” kẻo lại ốm nặng.

Tâm trí người tuổi Mão sau ngày 25/2 cũng dễ bị xáo trộn bởi yếu tố bên ngoài. Bạn dễ để tâm tới lời nói, cách thể hiện của người khác, dẫn tới cảm giác nghi ngờ, đố kị. Lòng dạ bạn dễ bồn chồn không yên, để rồi kết giao với người xấu, tin lầm người tốt.

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Tâm trí người tuổi Mão sau ngày 25/2 cũng dễ bị xáo trộn bởi yếu tố bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo sau ngày 25/2. Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm.

Sau ngày 25/2, tình hình tài chính của con giáp này cũng suy giảm ít nhiều. Những người tuổi Tuất có thể tốn khá nhiều tiền cho những khoản chi tiêu dù chỉ là lặt vặt. Trong thời điểm này, bạn cần phải thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng giúp mọi vận xui sẽ qua đi.

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Sau ngày 25/2, người tuổi Tý phải đối diện với tình trạng hung vận lấn át cát vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sau ngày 25/2, người tuổi Tý phải đối diện với tình trạng hung vận lấn át cát vận. Trong thời gian này những người tuổi Tý không nên vội vàng đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc hay công việc.

Tử vi 12 con giáp dự báo, tuổi Tý sẽ phải đương đầu với sự thay đổi nhanh chóng trong hoàn cảnh, môi trường làm việc. Trong thời gian này bạn không nên nóng vội, chẳng ai có thể mãi đứng yên một chỗ, mọi thứ sẽ dần dần tốt đẹp lên thôi. Thời gian này bạn nên hạn chế nên những xung khắc với những người xung quanh để tránh chuốc phải những thị phi không đáng có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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