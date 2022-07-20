Người tuổi này có thần thái ngút trời, khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Mùi

Mùi chẳng bao giờ cố gắng tỏ ra thu hút để hấp dẫn người khác, họ càng không có chiến lược cưa cẩm, tán tỉnh bất cứ ai. Sự vô tư, thoải mái trong các mối quan hệ chính là điều vô tình khiến Mùi chiếm được thiện cảm từ người khác giới. Vậy nên, từ thuở còn son cho đến khi trưởng thành, Mùi chưa bao giờ ế, càng không phải cất công kiếm tìm người đàn ông của đời mình.

Sự ấp áp, ngọt ngào và kiên định giúp Mùi có được cuộc hôn nhân ấm êm bên người đàn ông hết mực nuông chiều, thương yêu. Dám yêu dám hận nên nếu đối phương thay lòng Mùi sẽ dứt khoát buông tay. Đây chính là lý do khiến chồng của Mùi tự nguyện thủy chung, cả đời kè kè bên vợ không rời.



Sự bí ẩn, khó nắm bắt ấy chính là thỏi nam châm khiến biết bao đàn ông khát khao chinh phục Dậu.

Tuổi Hợi

Hầu hết những chị em sinh năm Hợi đều mang trong mình 1 tính cách hết sức phóng khoáng, ôn hòa. Bằng sự quyến rũ tiềm ẩn nào đó, họ luôn khiến cánh mày râu phải để mắt ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhân duyên của họ cũng tương đối cao, đối với phụ nữ độc thân luôn được các chàng trai săn đón. Với người phụ nữ có gia đình thì luôn là mẫu hình lý tưởng mà đàn ông khác muốn cưới làm vợ.

Phụ nữ tuổi Hợi luôn lạc quan yêu đời, họ được trời sinh có trí thông minh nên tài giỏi trong mọi mặt. Thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng sau khi tiếp xúc sẽ thấy được khí chất tuyệt vời ẩn sâu trong tâm hồn họ, khiến người khác nể phục.

Tuổi Thân

Thân là nàng giáp nhanh nhẹn, cá tính và rất hoạt ngôn. Họ khiến người khác cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi kề cận. Ngoài ra, Thân còn là con giáp thiện lương, chăm chỉ lại cầu tiến nên có thể tự mình lập nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền.

Độc lập, giỏi giang lại khôn khéo nên Thân đào hoa đến mức chưa bao giờ cô đơn. Đàn ông theo đuổi Thân xếp thành hàng dài, đếm mãi cũng không hết. Thân nên tỉnh táo để nắm lấy bàn tay người khiến bạn hạnh phúc, đừng dựa vào ví tiền mà chọn chồng kẻo hôn nhân bất hạnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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