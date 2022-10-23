TOP 3 con giáp 'số đỏ như son' vào đúng ngày 24/10/2022: Sự nghiệp phất lên rực rỡ, ôm trọn đống tiền, tài lộc tăng gấp bội

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 19:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp phất lên rực rỡ, ôm trọn đống tiền, tài lộc tăng gấp bội vào đúng ngày 24/10.

Tuổi Dần

Đúng ngày 24/10, người tuổi Dần sẽ có tinh thần hăng hái và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Con giáp này luôn hướng đến sự phát triển và nâng cao vị thế bản thân nên luôn nỗ lực làm việc. Bạn vẫn duy trì được trạng thái tốt nhất cho các dự án đang được triển khai. 

Chuyện tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ được cải thiện. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh thăng hoa hơn trong tình yêu khi nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Trong hôm nay, người tuổi Dần có thể nhận được món quà bất ngờ từ người yêu của mình.

TOP 3 con giáp 'số đỏ như son' vào đúng ngày 24/10/2022: Sự nghiệp phất lên rực rỡ, ôm trọn đống tiền, tài lộc tăng gấp bội - Ảnh 1
Đúng ngày 24/10, người tuổi Dần sẽ có tinh thần hăng hái và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thuận lợi hơn trong công việc vào đúng ngày 24/10. Trong bất kỳ vấn đề gì, bạn đều có quý nhân phù trợ nên giải quyết khó khăn nhanh chóng. Ngoài ra, bản mệnh còn rất được cấp trên tín nhiệm, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.

Bên cạnh đó, tài lộc của con giáp này cũng sẽ hanh thông và cải thiện rõ rệt trong thời gian tới đây. Tuổi Ngọ còn là người tư duy, luôn tìm kiếm cho mình những cơ hội mới và nắm bắt chúng để đổi lại vận tài chính hanh thông.

TOP 3 con giáp 'số đỏ như son' vào đúng ngày 24/10/2022: Sự nghiệp phất lên rực rỡ, ôm trọn đống tiền, tài lộc tăng gấp bội - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ thuận lợi hơn trong công việc vào đúng ngày 24/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất trong ngày mai hanh thông sáng rõ. Tam Hợp trợ mệnh mang tới cho con giáp này những mối quan hệ mới, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai gần. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể cải thiện hiệu suất công việc hiện tại.

Vận trình tình duyên của bản mệnh khá khởi sắc và bình hòa. Tuy nhiên, để tránh rắc rối, con giáp này nên hạn chế tiếp xúc với người khác giới nếu đã có gia đình vì rất dễ khiến cho nửa kia của mình cảm thấy không vui.

TOP 3 con giáp 'số đỏ như son' vào đúng ngày 24/10/2022: Sự nghiệp phất lên rực rỡ, ôm trọn đống tiền, tài lộc tăng gấp bội - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Tuất trong ngày mai hanh thông sáng rõ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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