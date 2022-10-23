Bước sang tuần mới (24/10-30/10), Thần Tài lẫn quý nhân ban lộc, 3 con giáp tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng'

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 14:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng' vào tuần mới.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ trở nên vô cùng thuận lợi và hanh thông vào đúng tuần tới. May mắn có Lục Hợp che chở mà người tuổi này có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Công việc thuận lợi, bản mệnh hoàn toàn có thể theo đuổi các dự định bản thân ấp ủ từ trước.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này nở rộ đào hoa. Ngũ hành tương sinh đảm bảo cơ hội cho người độc thân chia sẻ tình cảm, cảm xúc của mình. Bạn cứ tự nhiên cho người ấy cơ hội tìm hiểu, cũng chính là cho mình cơ hội yêu đương.

Bước sang tuần mới (24/10-30/10), Thần Tài lẫn quý nhân ban lộc, 3 con giáp tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ trở nên vô cùng thuận lợi và hanh thông vào đúng tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang tuần mới, Thần Tài báo hiệu công việc của người tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến vượt bậc. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên công việc càng thêm thuận lợi. Bạn còn có thêm cho mình cơ hội để kiếm tiền từ các công việc bên ngoài. Bạn có thể nhận được phần thưởng bất ngờ từ công ty.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. May mắn ghé thăm mang tới cho đôi lứa yêu nhau nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình yêu. Người độc thân sắp tới tìm thấy được người hẹn hò lý tưởng khi đi công tác ở nước ngoài. 

Bước sang tuần mới (24/10-30/10), Thần Tài lẫn quý nhân ban lộc, 3 con giáp tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 2
Bước sang tuần mới, Thần Tài báo hiệu công việc của người tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ sẽ trở nên hanh thông trong thời gian tới. Con giáp này còn được tiếp thêm nhiều năng lượng để có thể hoàn tất các dự án bên ngoài mang về nguồn lợi nhuận lớn. Bạn không còn đối diện với nhiều khó khăn về tài chính như thời gian trước.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc. Bạn và người ấy hiện đang có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Tình yêu của hai người ngày một lớn dần khi có sự vun vén, bồi dưỡng mỗi ngày của hai người. 

Bước sang tuần mới (24/10-30/10), Thần Tài lẫn quý nhân ban lộc, 3 con giáp tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, vận trình 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 3
Tài vận của người tuổi Ngọ sẽ trở nên hanh thông trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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