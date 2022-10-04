Top 3 con giáp siêu may mắn từ 20h ngày 4/10/2022, quý nhân dẫn lối đến "mỏ vàng", làm ăn đại phát thu bội lộc tài

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 18:20

Từ 20h ngày 4/10/2022, số may mắn bủa vây 3 con giáp này nên cơ hội lên hương tài vận dễ như trở bàn tay, có nhiều cơ hội thu tiền, lợi nhuận cao.

Tuổi Dần

Tài chính của người tuổi Dần cũng có những bước tiến khá đáng mừng từ 20h ngày 4/10/2022. Người làm đầu tư, kinh doanh nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó.

Từ 20h ngày 4/10/2022 là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng thêm quy mô làm ăn. Các mối khách hàng mới cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm một khoản tiền kha khá.

Top 3 con giáp siêu may mắn từ 20h ngày 4/10/2022, quý nhân dẫn lối đến 'mỏ vàng', làm ăn đại phát thu bội lộc tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương nhận được lương thưởng và đánh giá cao của lãnh đạo do bạn thường có những ý kiến sáng tạo, mới mẻ giúp công việc phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, dù gặt hái thành công lớn đến đâu bạn cũng chớ nên hành xử quá kiêu ngạo.

Với người chăm chỉ làm thêm, bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, dù có phải vất vả một chút.

Tuổi Sửu

Top 3 con giáp siêu may mắn từ 20h ngày 4/10/2022, quý nhân dẫn lối đến 'mỏ vàng', làm ăn đại phát thu bội lộc tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 20h ngày 4/10/2022 cho thấy, tuổi Sửu dưới sự phù trợ của Nhị Hợp, bản mệnh làm việc đâu ra đấy nên dễ đạt được những thành tích cao. Trước khi bắt tay vào công việc gì, bạn cũng lập kế hoạch rõ ràng, đồng thời tập trung hết sức để thực hiện.

Vận trình tình duyên có nhiều dấu hiệu tốt lành do có Bách Việt xuất hiện. Bạn thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi.

Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, có luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao.

Từ 20h ngày 4/10/2022 là một khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Sửu. Bạn có lòng quyết tâm nên không ngừng cố gắng vươn lên, dù gặp phải khó khăn cũng dần dần tìm ra cách khắc phục, khiến nhiều người xung quanh nể phục.

Tuổi Mão

Khoảng thời gian vừa qua, tuổi Mão chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đối đầu thử thách nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, làm đà cho sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Top 3 con giáp siêu may mắn từ 20h ngày 4/10/2022, quý nhân dẫn lối đến 'mỏ vàng', làm ăn đại phát thu bội lộc tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng từ 20h ngày 4/10/2022, công việc của tuổi Mão diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều trở ngại, làm đâu thắng đó, mọi lĩnh vực đều nhận được tín hiệu tích cực.

Đây là thời điểm tuổi Mão đón nhận cơ hội kiếm tiền ập đến. Con giáp này cần bình tĩnh để đưa ra các quyết định phù hợp.

Về phương diện tình cảm, người độc thân mở lòng thì có thể tìm được đối tượng ưng ý. Tất nhiên bản mệnh vẫn cần xem xét kỹ đối phương nhưng cũng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ mối duyên tốt. Người đã có đôi có cặp củng cố tình cảm giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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