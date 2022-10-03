Khởi đầu tháng 10, duyên tình rực rỡ, 3 con giáp này có tiền tài - tình duyên huy hoàng như pháo hoa nở rộ, hưng vượng đôi đường

Thiên Tài tương hỗ nên người tuổi Sửu dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền. Trong đầu tháng 10 , bạn thu lợi từ nhiều nguồn khác nhau, tài lộc vượng phát, làm ăn có lãi. Nhìn chung mọi việc trong ngày dù lớn hay nhỏ, hễ liên quan tới tài chính là bản mệnh cầm chắc phần thắng trong tay.

Cơ hội thoát kiếp độc thân đã đến với người tuổi Sửu trong đầu tháng 10 cực cao.

Trong đầu tháng 10, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Bạn hiểu rằng muốn cải thiện đường tình duyên, bạn cần sắp xếp lại thời gian biểu, không nên dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho sự nghiệp cũng như cho những thú vui cá nhân mà cần chú ý cởi mở hơn với mọi người. Thông qua những cuộc trò chuyện, bạn có thể tìm ra người phù hợp với mình.

Những cặp đôi đang có mâu thuẫn cũng tìm được cơ hội hóa giải. Mối quan hệ của hai người nóng lên nhanh chóng, đôi bên thêm thấu hiểu và quý trọng nhau.

Tuổi Mão

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi đầu tháng 10 của tuổi Mão cho thấy, con giáp này có thể gặp nhiều niềm vui về tài lộc. Dù là cuối tuần nhưng bạn kiếm được nhiều khoản ngoài dự tính và ngày càng cho thấy cái duyên buôn bán của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ, Mão là người có tham vọng lớn, cần một cơ hội để phất lên, thì hôm nay chính là dịp may hiếm có mà bạn nên tận dụng. Bạn cũng có thể hợp tác cùng người khác để có thêm sức cạnh tranh và nguồn lực, mở rộng quy mô, giảm thiểu rủi ro tài chính.

Mộc sinh Hỏa, tình cảm lứa đôi đang trong những tháng tháng ngày ngọt ngào. Hai bạn nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở quan tâm tới nhau.

Tuổi Dậu

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài.

Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn nay sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên tuổi Dậu, người tuổi Dậu cảm thấy tinh thần phấn chấn và tích cực trong ngày hôm nay, chính vì thế mà bạn mở lòng với tất cả những người đối xử tốt với mình. Người độc thân dù không đến với ai đó ngay lập tức nhưng có thể xây dựng được một vài mối quan hệ triển vọng.

Người đã lập gia đình có một ngày khá yên bình khi vợ chồng luôn quan tâm đến nhau. Bạn có thể chủ động chuẩn bị một bữa cơm đầm ấm để tạo thêm kỉ niệm khó quên với đối phương. Đó chính là chất keo hàn gắn mối quan hệ, để tình cảm vợ chồng càng thêm ngọt ngào, khăng khít.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.