Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (30/12 - 5/1): Đầu tuần tiền ùa vào nhà, trước Tết Canh Tý phát tài bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 30/12/2019 09:59

Tử vi tuần đầu tiên của năm 2020 chỉ rõ, 3 con giáp may mắn ngút trời này sẽ quơ hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Sách tử vi tuần mới có nói, nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tuần này bạn sẽ tha hồ hốt lộc vào nhà, tài vận hưng thịnh, tiền tỷ trong tay.

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Dần sẽ có được rất nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và kiên định với mục tiêu, hoài bão của bản thân. Vậy nên, càng cố gắng, càng có gan làm giàu Dần càng thăng tiến ngoạn mục, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong tử vi tuần mới này, Dần sẽ có được rất nhiều may mắn trong công việc. Cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến cận cửa, khó khăn gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà khiến Dần muốn nghèo cũng chẳng được.

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Ngọ sẽ có cơ may lội ngược dòng, thần tài ghé thăm, quý nhân tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều vui vẻ, lạc quan và dám nghĩ dám làm. Họ không bao giờ cho phép mình dựa dẫm vào ai, càng không chấp nhận sống trong nghèo khó. Thế nên, con giáp bản lĩnh này không ngừng vươn lên, kéo theo tài vận dồi dào.

Trong 7 ngày tới, Ngọ sẽ có cơ may lội ngược dòng, thần tài ghé thăm, quý nhân tương trợ. Liên tục đón hỷ sự, tiền ùa vào túi, sang năm mới 2020 phơi phới thành công chính là phúc phần trời ban cho con giáp giàu sang này.

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Càng về cuối tuần Sửu càng đột phá bất ngờ, may mắn bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng lại có trách nhiệm trong công việc nên Sửu được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kiêng nể. Trong tuần mới này, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Sửu sẽ làm ăn vượng phát, kiếm được bộn tiền.

Càng về cuối tuần Sửu càng đột phá bất ngờ, may mắn bủa vây nên chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ việc an nhàn hưởng lộc, sung sướng như tiên.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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Chỉ cần bước chân vào tháng 1/2020 những con giáp giàu có này sẽ đại phú đại quý, tiền ùa vào nhà, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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