Top con giáp có cát tinh chiếu mệnh, bước qua năm Canh Tý may mắn gõ cửa tới tấp

Tâm linh - Tử vi 26/12/2019 15:28

Năm Canh Tý 2020 tới, những con giáp may mắn này sẽ khổ tận cam lai, đại cát đại lợi, gặp hung hóa cát, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

Nhờ phúc phần trời cho, bề trên nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ có năm mới 2020 thịnh vượng, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần.

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Làm một hưởng mười, tiền của ập xuống đầu tới tấp chính là phúc phần trời cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người nên người tuổi Ngọ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Đa phần người thuộc con giáp này đều công thành danh toại, tiền vận may mắn, trung vận sung túc, hậu vận phát tài.

Sách tử vi năm 2020 có nói, ngay từ tháng đầu tiên của năm con giáp giàu có này đã vượng vận tài lộc, được cát tinh chiếu mệnh. Làm một hưởng mười, tiền của ập xuống đầu tới tấp chính là phúc phần trời cho Ngọ.

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Canh Tý 2020 con giáp giàu có này có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn thông minh và không ngừng cầu tiến. Nhờ thế, dẫu sinh ra trong khổ cực, gia cảnh khó khăn thì con giáp bản lĩnh này vẫn vươn lên mạnh mẽ, tự làm đại gia của chính mình.

Năm Kỷ Hợi 2019 may mắn an nhàn bao nhiêu thì bước sang Canh Tý 2020 con giáp giàu có này càng có nhiều cơ hội thăng tiến bấy nhiêu. Vậy nên, dù hiện tại có điều không như ý Thân cũng đừng bận lòng. Thay vào đấy, Thân hãy chuẩn bị nghênh tài đón lộc, hưởng vinh hoa phú quý.

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Từ giữa năm Sửu sẽ một bước đổi đời, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hiền lành, thiện lương và chẳng bao giờ đấu đá, sân si với ai. Nhờ thế, họ được hưởng lộc trời, dù vất vả đến mấy cũng có ngày sung túc đủ đầy, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Trong năm Canh Tý 2020 tới, Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân tương trợ, làm gì cũng thêm phúc thêm phần, lộc lá đầy người. Từ giữa năm Sửu sẽ một bước đổi đời, giàu sau một đêm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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3 con giáp phát tài phát lộc, chuyển vận rực rỡ, cả năm 2020 tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Sách tử vi năm 2020 có nói, 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền tài theo chân, quý nhân tương trợ, muốn khổ cũng không được.

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