3 con giáp được hưởng phúc dày, sức khỏe dẻo dai, sống thọ nhất trong 12 con giáp

Tâm linh - Tử vi 25/12/2019 14:15

Sách tử vi con giáp có nói, nếu thuộc top 3 con giáp may mắn này bạn sẽ được trời ban phúc lộc, chẳng những sung túc hơn người mà còn có sức khỏe dẻo dai, hiếm khi đau bệnh.

Số trời đã định, nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ không chỉ mạnh khỏe, hiếm khi ốm đau mà còn có đường công danh rộng mở, đời luôn ngập tràn niềm vui.

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Luôn hân hoan yêu đời nên càng ngày Ngọ càng vượng phúc trời, sức khỏe dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ cá tính, thông minh và vô cùng trách nhiệm trong công việc. Đặc biệt, con giáp này còn sống tích cực, lạc quan và không sợ khốn khó. Dẫu nếm mùi thất bại, dẫu hết lần này đến lần khác lâm vào cảnh trắng tay Ngọ cũng không chùn bước.

Luôn hân hoan yêu đời nên càng ngày Ngọ càng vượng phúc trời, sức khỏe dồi dào. Hơn cả, con giáp này còn thích vận động nên ít khi đau ốm, sống thọ đến già.

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Bận rộn, cần mẫn là thế nhưng Sửu chưa bao giờ tự ngược đãi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thật thà, chăm chỉ và hết mình trong mọi việc nên Sửu được rất nhiều người quý mến, thương yêu, bề trên phù hộ độ trì. Chính vì dĩ hòa vi quý nên con giáp này gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, mỗi khi gặp chuyện không may đều có người dang tay giúp sức.

Bận rộn, cần mẫn là thế nhưng Sửu chưa bao giờ tự ngược đãi bản thân. Ăn uống điều độ, biết cách chăm sóc sức khỏe và sống lành mạnh nên mặc người khác đau ốm triền miên con giáp này càng về hậu vận càng minh mẫn, an yên.

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 Càng già Thân càng thêm phúc thêm phần, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi học có nói, Thân nổi tiếng là con giáp thiện lương, nhân hậu và biết cách đối nhân xử thế. Họ nhanh nhẹn, thông minh nhưng chưa bao giờ Thân lợi dụng sự khôn ngoan của mình để hãm hại hay chơi xấu bất cứ ai.

Đàng hoàng, tử tế lại sống ngay thẳng nên con giáp giàu có này lắm của nhiều tiền, thoải mái tiêu pha cả đời cũng không hết. Càng già Thân càng thêm phúc thêm phần, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ấm êm bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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