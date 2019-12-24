3 con giáp đại cát đại lợi, tài lộc bủa vây, tiền tíu tít ập xuống đầu trong 10 ngày tới

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, muốn khổ cũng không được trong 10 ngày tới.
- Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (23/12 – 29/12): Đầu tuần tiền ùa vào nhà, cuối tuần hưởng trọn lộc trời, sang năm 2020 cứ thế mà giàu
- Tử vi tuần mới 12 con giáp ( 23/12 - 29/12): Mão cẩn thận kẻo gặp họa, Dần tài lộc ùn ùn đổ vào nhà, Ngọ giàu sau một đêm
Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền chất chật nhà, tình tiền viên mãn khiến ai cũng ganh tỵ.
Tuổi Dần
Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và vô cùng thông minh. Dẫu sinh ra trong nghèo khó, nếm trải không ít khó khăn nhưng Dần chưa bao giờ tử bỏ quyết tâm làm giàu. Tham vọng đổi đời, ý chí vươn lên chính là chìa khóa mang lại thành công cho con giáp này.
Trong 10 ngày tới, Dần sẽ trúng quả trời cho, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Càng về cuối năm 2019 con giáp giàu có này càng phát tài phát lộc, muốn nghèo khổ cũng chẳng được, chỉ việc ung dung hưởng lộc.
Tuổi Mão
Quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên trong 10 ngày tới người tuổi Mão sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiền từ trên trời rơi xuống đầu. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh thu nhập của Mão cũng sẽ tăng theo cấp số nhân, số 0 trong tài khoản ngân hàng cứ nhảy liên tục.
Vậy nên, dù hiện tại có không như ý thì Mão cũng đừng nản lòng. Bởi lẽ, tiền tài, danh vọng, phúc phần trời cho và nhà cao cửa rộng đang chờ Mão phía trước.
Tuổi Tý
Là con giáp thông minh hơn người, có tài ngoại giao và khéo léo trong đối nhân xử thế nên Tý gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, dù gặp phải điều không may, bị đời vùi dập Tý vẫn bình yên vượt qua sóng gió, ngày càng bản lĩnh.
Sách tử vi con giáp có nói, những ngày cuối năm 2019 Tý không thành phụng cũng thành rồng, đổi đời chỉ trong tích tắc. Con giáp này còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.
*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.