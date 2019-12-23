Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (23/12 – 29/12): Đầu tuần tiền ùa vào nhà, cuối tuần hưởng trọn lộc trời, sang năm 2020 cứ thế mà giàu

Tâm linh - Tử vi 23/12/2019 08:44

Sách tử vi tuần mới có nói, trong tuần cuối cùng của năm cũ (23/12 – 29/12) 3 con giáp may mắn  này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, bề trên thương yêu, trước khi qua năm 2020 đại cát đại lợi.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới từ ngày 23/12 đến 29/12/2019 này bạn sẽ có tài lộc thăng hoa, vận may dồi dào, sang năm 2020 không thành đại gia cũng lắm của nhiều tiền.

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Trước khi bước sang năm 2020 con giáp giàu có này sẽ có tiền chất chật nhà, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Thìn chính là con giáp may mắn nhất tuần. Chẳng những vượng phúc vượng tài, làm ăn tấn tới người tuổi Thìn còn có vô số cơ hội kiếm tiền, càng về cuối tuần càng thêm phúc thêm phần, đếm tiền sái tay.

Vậy nên, Thìn hãy dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khốn khó thì tự khắc thần tài sẽ rót lộc vào nhà, muốn nghèo cũng không được. Trước khi bước sang năm 2020 con giáp giàu có này sẽ có tiền chất chật nhà, sung sướng như tiên.

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Hợi làm ăn thuận lợi, tài lộc thăng hoa, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, lương thiện và biết cách đối nhân xử thế. Họ không sân si với đời, chẳng hơn thua với người và sẵn sàng dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền.

Phúc đức, biết điều nên Hợi được trời thương, quý nhân tương trợ. Tuần trước khó khăn bao nhiêu thì trong tuần mới này Hợi càng làm ăn thuận lợi, tài lộc thăng hoa, muốn khổ cũng chẳng được.

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Càng về cuối tuần Tỵ càng kiếm được bộn tiền, vinh hoa phú quý theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ khôn ngoan, nhanh nhẹn và tài giỏi hơn người. Trong cuộc sống dù gặp phải khá nhiều biến cố, gian truân nhưng Tỵ chưa bao giờ đầu hàng số phận. Họ dám ước mơ, không ngừng phấn đấu và kiên trì đeo đuổi mục tiêu đã đặt ra nên ắt được đáp đền xứng đáng.

Trong tuần cuối cùng của năm 2019, con giáp bản lĩnh này hãy chuẩn bị tinh thần để nghênh đón hỷ sự, rước thần tài vào nhà. Càng về cuối tuần Tỵ càng kiếm được bộn tiền, vinh hoa phú quý theo chân.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 29/12 chỉ ra rằng, nếu Dần, Ngọ có tài lộc vượng phát thì Mão lại gặp phải họa hao tài, khốn đốn trăm bề.

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