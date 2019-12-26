3 con giáp phát tài phát lộc, chuyển vận rực rỡ, cả năm 2020 tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/12/2019 14:07

Sách tử vi năm 2020 có nói, 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền tài theo chân, quý nhân tương trợ, muốn khổ cũng không được.

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ một bước thành đại gia, giàu sang sung túc, của nả chất đống trong tử vi năm 2020 tới.

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Sửu sẽ một bước lên tiên, trở thành con giáp giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Họ điềm đạm, biết đối nhân xử thế nên được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, tiền tài dư dả khiến ai cũng hờn.

Trong năm Canh Tý 2020 tới, Sửu sẽ một bước lên tiên, trở thành con giáp giàu có ngút trời. Không chỉ lắm của nhiều tiền, Sửu còn có công thành danh toại, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, cứ thế mà giàu.

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Ngọ ăn nên làm ra, tình tiên viên mãn, thức trắng đêm để đếm cũng không hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, nhạy bén và dám nghĩ dám làm nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp người tuổi Ngọ đã gặt hái được rất nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng quyết tâm theo đuổi đam mê con giáp này càng dễ giàu có.

Các chuyên gia tướng số có nói, chỉ cần bước chân sang năm 2020 Ngọ sẽ được hưởng phúc khí trời cho, tiền tài viên mãn. Càng về cuối năm Ngọ càng ăn nên làm ra, thức trắng đêm để đếm cũng không hết tiền.

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Con giáp này còn có tình duyên mặn nồng ấm êm, hạnh phúc như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng là con giáp thiện lương, phúc đức và biết nghĩ cho người khác. Họ sẵn lòng dang tay đỡ đần người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi báo đáp nên tích được nhiều công đức, thần Phật gia hộ.

Đặc biệt, trong năm 2020 tới Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đạp trúng hũ vàng. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Dậu cũng thành công viên mãn, giàu có chỉ trong tích tắc. Chưa kể, con giáp này còn có tình duyên mặn nồng ấm êm, hạnh phúc như ý.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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