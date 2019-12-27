3 con giáp khổ tận cam lai, chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống trong 3 năm tới

Tâm linh - Tử vi 27/12/2019 13:02

Số trời đã định, trong 3 năm tới top con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tài lộc viên mãn, quơ tay là có tiền, muốn khổ cũng chẳng được.

Khổ trước sướng sau, những khốn khó, chông gai và cả xui xẻo sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc, tiền tài ùa vào đời top con giáp may mắn này trong 3 năm tới.

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 Tỵ chính là con giáp giàu sang bậc nhất, sung sướng như tiên trong năm mới 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là con giáp thông minh, bản lĩnh và biết tận dụng thời cơ để đổi đời nên dù sinh ra trong nghèo khó Tỵ cũng không đầu hàng số phận. Nỗ lực vươn lên, ý chí quật cường chính là chìa khóa mang lại thành công, tiền tài cho con giáp giàu có này.

Trong 3 năm tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Tỵ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, tử vi năm 2020 có nói, Tỵ chính là con giáp giàu sang bậc nhất, sung sướng như tiên trong năm mới này.

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Tiền ập xuống đầu, phú quý theo chân, phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên người tuổi Thìn khá may mắn trong công việc, cuộc sống và cả tình duyên. Dù sinh ra trong nhung lụa nhưng Thìn không ỷ lại vào những gì mình đang có, càng không dựa dẫm mẹ cha mà sớm tự khẳng định mình.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho Thìn, vậy nhưng, phải chờ đến năm Canh Tý 2020 đời Thìn mới lội ngược dòng ngoạn mục. Tiền ập xuống đầu, phú quý theo chân, phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được.

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Sửu có 3 năm tới phơi phới hân hoan, nằm trên đống vàng khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm nên Sửu được cấp trên tín nhiệm, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ. Nhờ thế, sự nghiệp của Sửu phất lên cực nhanh, thăng chức tăng lương liên tục trong thời gian ngắn.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ Sửu sẽ có năm mới đại phú đại quý, sung túc đủ đường. Vận may theo chân còn giúp Sửu có 3 năm tới phơi phới hân hoan, nằm trên đống vàng khiến ai cũng hờn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp có cát tinh chiếu mệnh, bước qua năm Canh Tý may mắn gõ cửa tới tấp

Top con giáp có cát tinh chiếu mệnh, bước qua năm Canh Tý may mắn gõ cửa tới tấp

Năm Canh Tý 2020 tới, những con giáp may mắn này sẽ khổ tận cam lai, đại cát đại lợi, gặp hung hóa cát, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

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