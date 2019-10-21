Top 3 con giáp may mắn nhất tuần 21/10 - 27/10: Đại hỷ giá đáo, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 21/10/2019 14:01

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần này gia chủ sẽ đại cát đại lợi, tài lộc tìm đến tận cửa.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn nhất tuần 21/10 - 27/10 này sẽ một bước đổi đời, càng về cuối tuần càng giàu sang sung túc.

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Đứng đầu danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần nên Dậu sẽ có cơ may lội ngược dòng, tiền cứ ập xuống đầu tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, lương thiện và có gan làm giàu. Họ biết cách nắm bắt thời cơ, nỗ lực hết mình để đạt được những thành tựu cao nhất trong sự nghiệp. Vậy nên, càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng phát tài phát lộc, làm ăn thịnh vượng.

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, Dậu sẽ có tuần mới vô cùng may mắn. Cơ may lội ngược dòng, tiền cứ ập xuống đầu tới tấp chính là phúc phần trời ban cho Dậu.

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Tý dù là đàn ông hay phụ nữ, làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ ngập trong biển tiền, thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên hiếm ai có được sự khôn ngoan, thông minh và bản lĩnh như Tý. Con giáp giàu có này giỏi kiếm tiền, giỏi quản lý tài chính và giỏi cả việc tích lũy nên chắc chắn sẽ có cuộc sống vương giả, của ăn của để chất đống.

Trong tuần mới từ 21/10 - 27/10, Tý dù là đàn ông hay phụ nữ, làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ ngập trong biển tiền, thăng hoa rực rỡ.

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 Trong tuần mới này Thìn sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời suôn sẻ, hanh thông hơn người. Họ chẳng cần phải nỗ lực quá nhiều vẫn dễ dàng có được tiền tài viên mãn, của nả đầy nhà khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Giàu có, sung sướng là thế nhưng Thìn chưa bao giờ tự cao tự đại mà lơ là việc phấn đấu cho sự nghiệp. Nhờ thế, trong tuần mới này Thìn sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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