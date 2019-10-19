3 con giáp may mắn ngút trời, trước Tết Canh Tý phú quý phát tài, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 19/10/2019 10:30

Được cát tinh chiếu mênh, thần tài nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục trong những tháng cuối năm 2019.

Chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, cũng không bám víu vào bất cứ ai, 3 con giáp may mắn này vãn dư sức dựa vào chính mình để đổi vận, giàu nhanh đến chóng mặt.

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Làm một hường mười, làm chơi hưởng thật, đổi đời chỉ sau một đêm chính là vận số trời đã an bài cho con giáp may mắn nhất năm 2019 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Biết nhìn xa trông rộng, khôn khéo trong đối nhân xử thế và tài năng hơn người nên người tuổi Tý có đường công danh xán lạn. Bởi lẽ, dẫu tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình nhưng sự tài giỏi, kinh nghiệm sống và ý chí phấn đấu quật cường là chìa khóa mang lại thành công cho Tý.

Những tháng cuối năm Kỷ Hợi, con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, làm gì cũng hái ra tiền. Làm một hường mười, làm chơi hưởng thật, đổi đời chỉ sau một đêm chính là vận số trời đã an bài cho con giáp giàu có nhất năm 2019 này.

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Trước Tết Canh Tý, Mão sẽ thịnh vượng đủ đầy, của nả đầy nhà khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người sống tình cảm, ôn hòa và dĩ hòa vi quý nên Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân yêu thương hết mực. Dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ganh ghét đố kỵ thì Mão vẫn bình yên vô sự vượt qua sóng gió, giữ được vị thế của mình chốn công sở.

Sách tử vi con giáp có nói, từ tháng 11 trở đi, Mão sẽ đại cát đại lợi, lội ngược dòng ngoạn mục. Trước Tết Canh Tý, con giáp này sẽ thịnh vượng đủ đầy, của nả đầy nhà khiến ai cũng hờn ghen.

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Càng về cuối năm vận tài lộc của Thân càng thêm vượng, quơ tay là có tiền, của nả cứ ập vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được quý nhân chiếu cố, cộng thêm sự lanh lẹ, tinh anh của mình nên Thân sẽ thừa khả năng tạo dựng cuộc sống đủ đầy, phú quý cho bản thân. Càng về cuối năm vận tài lộc của Thân càng thêm vượng, quơ tay là có tiền, của nả cứ ập vào nhà tới tấp.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, buôn bán nào đấy thì Thân hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Thân hãy nhân lúc cát tinh chiếu mệnh tận dụng triệt để cơ may trời cho để trở thành con giáp giàu sang, hầu bao rủng rỉnh, két sắt chật cứng tiền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Phúc lộc tìm đến tận cửa, tiền tài cứ thế xông thẳng vào nhà chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn này trong những ngày cuối tháng 10/2019.

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